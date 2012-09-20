Adalı başkanlık için yarışacak

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) olağanüstü genel kurul toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.





Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.





Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre, yarın (20 Eylül) çoğunluk aranmaksızın yapılacak.





TJK'nın yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçileceği olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübü eski Asbaşkanı Serdal Adalı ile eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, başkanlık için yarışacak.





Kongrede yönetim kurulu üyeleri adayları da şu isimlerden oluştu:





H.Turgut Alakuş, Tarık Aydın, Ender Aydıner, Nusret Balkaroğlu, Can N.Güven, Osman Hattat, İlyas İlbey, Alim Melih Kura, Serdar Kemal Özçolak, Esra Özyiğit Atman, Orhan Tanatar, S.Selman Taşbek, Faruk Tınaz, A.Hücum Tulgar, M.Doruk Yılmaz.





TJK'nın yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, Şubat 2013'te gerçekleştirilecek olağan genel kurula kadar görev yapacak.