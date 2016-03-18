Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Soruları Yanıtlıyor. Dokunulmazlıklar, Akademisyenlerin Tutuklanması, Cumhurbaşkanı'na Hakaret, Terörle Mücadele başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Soruları Yanıtlıyor. Dokunulmazlıklar, Akademisyenlerin Tutuklanması, Cumhurbaşkanı'na Hakaret, Terörle Mücadele başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Soruları Yanıtlıyor. Dokunulmazlıklar, Akademisyenlerin Tutuklanması, Cumhurbaşkanı'na Hakaret, Terörle Mücadele başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Soruları Yanıtlıyor. Dokunulmazlıklar, Akademisyenlerin Tutuklanması, Cumhurbaşkanı'na Hakaret, Terörle Mücadele.