Ada’da dev transfer

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal'den ayrılmayı kafasına koyan Robin van Persie'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı.





Arsenal'ın gelecek sezon biten sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan yıldız futbolcusunu Premier Lig'deki rakibi Manchester United'a verdi. Londra ekibinin taleplerine daha yakın bir teklif yapan Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı yıldızı transfer etti.





Manchester United ve Arsenal, resmi siteden bu transferin sonuçlandığını taraftarlarına duyurdu.





Robin van Persie, perşembe günü Manchester'a giderek son bir görüşme yapacak. Anlaşma şartları ve sağlık kontrolü hakkında ise resmi bir bilgi yapılmadı.





Van Persie ile, gelecek cumartesi Everton'la oynayacakları Premier Lig açılış maçından önce bu transferi bitirmek isteyen Manchester United'ın yanı sıra Juventus ve Manchester City de ilgileniyordu.