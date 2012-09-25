Açılışı Telekom yaptı

TED Ankara Kolejliler Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Türk Telekom, Hacettepe Üniversitesi'ni 78-75 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 38-38 eşitlikle sona erdi. Türk Telekom'un yabancı oyuncusu Banks attığı 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Hacettepe Üniversitesi: 75 - Türk Telekom : 78
Salon: TOBB-ETÜ
Hakemler: Fatih Söylemezoğlu, Yener Yılmaz, Vedat Borulday
Hacettepe Üniversitesi: Hüseyin 1, Polat 14, Glover 2, Bennerman 13, Eldridge 12, Önder 7, Ali 14, Ogün 7, Onur, Muhammed 2, Özgür 3
Türk Telekom: Pasalic 15, Hazer 9, Brown 7, Banks 25, Ceyhun 5, Zupan 9, Can 4, Alper, Polat, Rahim 4, Mustafa
1. periyot: 25-22
Devre: 38-38
3. periyot: 57-58