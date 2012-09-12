Açılış maçı Banvit'in

Antalya’da bugün başlayan Rixos Cup’ın açılış maçında Banvit, Rus ekibi Unics Kazan’ı büyük bir çekişmeye sahne olan maçta İzzet Türkyılmaz’ın son saniye basketiyle yendi: 72-71. Maça hızlı başlayan ve ilk 1.15 dakikada Kaimakoglou, Lyday ve McCarty’in basketleriyle 6-0 öne geçen Unics’e yanıt İzzet Türkyılmaz’dan geldi: 3-6. Lyday’ın üçlüğüyle farkı 6 sayıya (3-9) çıkaran Rus ekibi, son 6.34’de Lucas’ın üst üste basketlerine çözüm bulamadı: 8-11. Vougitios ve Lyday’ın sayılarıyla 6.dakikayı 10-15 önde geçen Unics Kazan, hızlı hücumdan bulduğu sayılarla 19-11 üstünlük yakaladı. Kalan 2 dakikalık sürede üstünlüğünü koruyan Rus ekibi, ilk çeyreği 23-16 önde bitirdi. İlk 10 dakikada Kazan’da 9 oyuncu skor üretirken, Banvit’te ise 5 oyuncu sayı atmayı başardı.





Fark 1'e iniyor





Maçın ikinci çeyreğine savunmada daha istekli başlayan Banvit, rakibine sayı şansı tanımazken Serkan ve İzzet’in basketleriyle fark 3 sayıya geriledi: 20-23. Kazan, Vereemnko’nun serbest atışlarıyla 2.54 dakika sonra skorla tanışırken, 15. dakika 27-22 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Ancak Bajramovic, Erolcan ve Erkan’ın sayılarıyla skoru 27-27 olarak eşitleyen Banvit savunmada Veremeenko’yu tutamayınca rakibi 5 sayı öne fırladı: 27-32. Kalan sürede farkı 1 sayıya indiren Banvit, ilk yarıyı 32-33 geride kapattı. İlk devrede Banvit’in ABD’li oyuncusu Kalin Lucas 11 sayı ile sahanın en skorer isimi olurken, kendisine İzzet Türkyılmaz (5) ve Keith Simmons (4) katkı verdi.





Banvit öne geçiyor





Karşılaşmanın ikinci yarısına Simmons ile hızlı giren Banvit, 6-1’lik seriyle 38-34 öne geçti. Son 7.45’e Bajramovic’in basketiyle farkı 6 sayıya çıkaran Bandırma ekibi, Vougioukas’ı savunmada tutamadı: 40-36. Şafak’ın sayılarıyla temposunu koruyan Banvit, Serkan’ın basket faulüyle skoru 47-40 yaptı. 15.dakika Kaimakoglu’nun estetik smaçıyla skoru 47-42’ye getiren Unics, Vereemenko’nun çember altı ve Lyday’in hızlı hücumdan bulduğu basketle 27.dakikada fark 1 sayıya geriledi: 49-48. Tufan ve Bajramovic’in sayılarıyla 52-48 öne geçen Banvit, Lyday’in son saniye basketine engel olamadı: 54-57.

İzzet galibiyeti getirdi





Son çeyreğe savunmada istekli ve sert başlayan Banvit, Lucas ve Simmons’un basketleriyle hızlı giren Banvit, son 6 dakikaya 62-57 üstün girdi. Bajramovic’in basketiyle son 5.30’da rakibine mola aldıran Bandırma ekibi, seriyi 11-0’a getirdi: 65-57. Mola sonrası rakibine sayı şansı vermeyen Banvit, yapılan sportmenlik dışı faulü Serkan’ın 2 serbest atışı ile cezalandırıldı: 66-57. Kaimakoglou’nun hızlı hücumdan bulduğu basketle Banvit’in 13-0’lık serisine son veren Rus ekibi, Mccarty’in üçlüğüyle son 3.35’de skoru 66-62’ye getirdi. Simmons’un 2/2 isabetiyle skor bulan Banvit, Vougioukas’ın orta mesafe basketine Serkan ile yanıt verdi: (70-64, 38.dk). Ancak çabuk toparlanan Rus ekibi, Kamiaklou ve Mccarty’in sayılarıyla son 52.9 saniyede eşitliği yakaladı: 70-70. Son 10.5 saniye kala mola alan Banvit, savunmada topu kapan Bajramovic topu çok sert bir şekilde atınca topu Rus ekibi kazandı. Simmons’un faul yaptığı Eidson tek isabetle skoru 70-71 getirdi. Son 0.6 saniye kala mola alan Banvit, son hücumda İzzet’in tip basketiyle maçı kazanmasını bildi: 72-71.





SALON: Antalya Atatürk Spor Salonu





HAKEMLER: Erşan Kartal- Özlem Yalman –Turgut Işık





BANVİT (16-16-22-18): 72

Serkan Erdoğan 10, Samuel Mejia 6, Erkan Veyseloğlu 6, Tufan Önen 3, Şafak Edge 4, Kalin Lucas 11, İzzet Türkyılmaz 9, Keith Simmons 11, Erol Can Çinko 2, Kenan Bajramovic 10





UNICS KAZAN (23-10-24-14): 71

Terrell Lyday 11, Aleksandr Dedushkin 0, Petr Samoylenko 5, Pavel Sergeev 2, Vladimir Veremeenko 8, Chuck Eidson 7, Ian Vougioukas 8, Kostas Kaimakoglou 16, Kelly Mccarty 12, Victor Zvarykin 0, Mire Chatman 2