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Açıkta kalanı imam hatipe yazdılar

İstanbul Sultangazi ilçesinde, puanı yetmediği için Anadolu ya da meslek liselerine yerleşemeyen 100'e yakın öğrenci, bilgileri dışında imam hatip liselerine yerleştirildi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 08:00
Açıkta kalanı imam hatipe yazdılar

Çoğu Alevi veliler, çocuklarının istekleri dışında ‘zorla’ imam hatip liselerine kaydedildiğini belirterek, “Dilekçe verdik, hakkımızı arayacağız” dediler.

Yeni eğitim sistemi protestolarının dünkü, adresi İstanbul Sultangazi ilçesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 100’e yakın veli hem 4+4+4’ü hem çocuklarının istekleri dışında imam hatip lisesine kaydedilmesini protesto etti. Ellerinde ‘Gerici eğitim istemiyoruz’ dövizleri taşıyan veliler, çeşitli sloganlar attı. Oğlu Aytaç Batmaz’ın, istekleri dışında imam hatip lisesine kaydedildiğini belirten Sevda Batmaz şunları söyledi:

İmam hatipte ne işimiz var

 “Oğlum puanı düşük olduğu için anadolu ya da meslek lisesine yerleşemedi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı açıkta kalan öğrenciler için tercih formu dağıttı. Biz Gazi Ticaret Meslek Lisesi ile Sultangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni tercih ettik. Ama Sultangazi Erkek İmam Hatip Lisesi’ne yerleştirildiğini öğrendik. Okullar açılmadan önce de 8 meslek lisesinden red cevabı aldık. Oğlum imam hatip lisesinde okumak istemiyor. Biz Zaten Aleviyiz. Bunları gözardı ederek, herkesi imam hatip lisesinde okumaya zorunlu tutuyorlar. Hakkımızı arayacağız.”

36 yaşındaki Seher Ay da, 14 yaşındaki oğlu Onur’un zorla imam hatip lisesine yerleştirildiğini, ancak burada okumak istemediğini söyledi. Ay şöyle konuştu: “Oğlum puanı çok düşük olduğu için hiçbir okula yerleşemedi. Bize verilen formda meslek lisesini tercih ettiğimiz halde zoraki olarak imam hatip lisesine yerleştirildik. Aldığımız cevap ‘Hiçbirinde yer yok’ oldu. Oğlum imam hatip lisesine gitmek istemiyor, her gün ağlıyor. Ayrıca biz Aleviyiz. Bunu nasıl yok sayabiliyorlar. Böyle yerleştirmeler yapılırken bize hangi mezhepten olduğumuzun sorulması gerekmiyor mu?”/_np/6515/17996515.jpg

Songül Gülveren adlı veli ise 14 yaşındaki kızı Duygu Gülveren’in, kendi istekleri dışında Sultangazi İmam Hatip Lisesi’ne kaydedildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kızım Sultangazi İmam Hatip Lisesi’ne yerleştirildi. Tercih formunda 3 meslek lisesini seçmiştik halbuki. Aleviyiz, imam hatip lisesinde bizim ne işimiz var. İtiraz dilekçesi vererek hakkımızı arayacağız.”

35 yaşındaki Saadet Budak ise, “Çocuğumun puanı düşüktü açıkta kaldık. Meslek lisesini istiyoruz ama zorla imam hatip’e yazdırıldık. Ayrıca okul evimize çok uzakta. Alevi değilim ama imam hatip lisesinde okumasını istemiyorum. Çocuğum da istemiyor. Çocuklarımızın gelecekleriyle oynuyorlar.”

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ise şunları söyledi: “Kayıt komisyonu hiçbir yere yerleşemeyen çocukları yönlendirme yaparken birkaçını İmam Hatip’lere de yönlendirmiş. Onlardan şimdi dilekçe alınıyor. Bu okulları istemeyenler başka okullara yönlendirilecek. İstasnai durumlar olmuş. Velilerin taleplerine göre başka yere göndereceğiz. ”

İlçede 3 bine yakın öğrenci açıkta kaldı

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına asılı 70’e yakın listede, Anadolu ya da meslek liselerine yerleşemeyip, açıkta kalan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı görüldü. Listelerden anlaşıldığı kadarıyla ilçede 3 bine yakın öğrenci puanı düşük olduğu için açıkta kaldı. Bu listedeki öğrencilerin çoğunun kendi istekleri dışında imam hatip lisesine kaydedildiği öğrenildi.


HÜRRİYET

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