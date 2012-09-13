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Acı haber Şanlıurfa’dan geldi

Şanlıurfa’da Foça saldırısını gerçekleştiren terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Mahmut Kayhan yaşamını yitirerek şehit oldu.

13 Eylül 2012 Perşembe 17:40
Acı haber Şanlıurfa’dan geldi

Ankara GATA'da tedavisi süren polis memuru, 11 günlük yaşam savaşını kaybederek bugün öğle saatlerinde şehit oldu. 

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, Foça'da askeri araca bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye'ye kaçmak isterken güvenlik güçleriyle girilen çatışmada teröristler tarafından vurularak yaralanan ve Ankara'da tedavi gören polis memuru Mahmut Kayhan kurtarılamayarak şehit oldu. 

Geçen 2 Eylül günü, teröristlerin geçeceği bilgisi alan güvenlik güçleri Viranşehir- Ceylanpınar karayolunda uygulama başlattı. Kontrol noktasına korsan taksi ile gelen 2 terörist burada güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Çatışmada 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 sivil vatandaş yaralandı, 1 terörist yaralı, 1 terörist ile ölü ele geçirildi. 

Olayın ardından yapılan incelemede üzerindeki bombayı atmak isterken vurulan ve bombanın patlaması ile yaşamını yitiren 'Ahmet Bal' kod adlı Burhan Bozkurt ve yaralı ele geçirilen Yunus Çiçek isimli teröristlerin, İzmir'in Foça ilçesinde 9 Ağustos'ta 2 askerin şehit olduğu askeri araca yapılan bombalı saldırının failleri olduğu ortaya çıktı. 

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Çatışmada teröristleri üzerindeki bombayı fark ederek meslektaşlarını uyaran polis olduğu ortaya çıkan Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Mahmut Kayhan, açılan ilk ateşte ağır yaralandı. Şanlıurfa'ya getirilen ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Kayhan, geçen pazar günü ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ankara GATA'da tedavisi süren polis memuru, 11 günlük yaşam savaşını kaybederek bugün öğle saatlerinde şehit oldu. Ölümü ile meslektaşlarını yasa boğan şehit polisin, yarın memleketi Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

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