Şener, Cumhurbaşkanlığı için aday!

20 milletvekilinin desteğini alabilirse Köşk’e aday olacağını ifade eden Şener, “Gerekli 20 imza toplanırsa, Meclis'te böyle bir irade ortaya çıkarsa elbette varım, buradayım zaten. Teklif gelirse ben olmaz demem. Olmaz demek olmaz." dedi.

Şener, Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci’nin Kanal 5′te hazırlayıp sunduğu ‘Son Gündem’ programına konuk oldu. Refahyol Hükümeti’nin Maliye Bakanı olan Abdüllatif Şener, 28 Şubat sürecinde TSK ve medyanın ortaklaşa dillendirdiği ‘hükümet askere para vermiyor, terörle mücadele aksıyor’ iddialarına açıklık getirdi. O dönem ödenek sorunu olmadığını belirten Şener, “Böyle bir sorun olmadığı halde bazı askerler gerekli ödeneği almadıkları yönünde açıklama yaptılar. Gerekli ödeneği almadıkları için zorda olduklarını iddia ettiler.” dedi.

ASKERE ÖRTÜLÜ ÖRTÜSÜZ ÖDENEKLERİ VERİLDİ

Konu iyice büyütülmeye başlanınca Başbakan Necmettin Erbakan’ın askerle birlikte ivedi bir toplantı yaptığını ifade eden Şener, o gün yaşananları şu şekilde anlattı: “Toplantıda Çevik Bir, maliyeci paşalar, bakan Fehim Adak, şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve ben vardım. Merhum Erbakan ödenek konusunu gündeme getirerek ‘nedir bu sorun’ diye sordu. Çevik Bir, yüksek bir tonla ödenek ihtiyaçlarını gündeme getirdi. Genel laflar söyledi. Sessizce dinledim. Yüksek sesle yaptığı konuşma bitince söz sırası bana geldi. Önümdeki tüm tabloları masaya getirdim. Rakamlar ile her şeyi gözler önüne serdim. Önceki yılların tablolarını da gösterdim. Daha sonra Çevik Bir’in ses tonunun daha da üstüne çıkarak başladım anlatmaya… Çevik Bir araya girmek istedi. ‘Ben sizi dinledim siz de beni dinleyeceksiniz’ dedim devam ettim. Çevik Bir tekrar araya girdi. Bir daha susturdum. Ve baştan sona dinledi ve itiraz edecek tek konu bulamadı. Biz tüm ödeneklerini yeteri şekilde verdik. Biz onların örtülü ödenek taleplerine kadar karşılamıştık. Yani yapay bir kriz ürettiler. Ama o gün toplantıda her konuda mutabakat sağlandı. Basına da sorun olmadığının açıklanacağı kararı alındı. Fakat mutabakata rağmen Çevik Bir toplantı çıkışı basına 'Başbakan bizi haklı buldu’ açıklaması yaptı. İnanılır gibi değil.”

“ÇİLLER ÇOK DİK DURDU”

Süreç içerisinde Tansu Çiller’in sergilediği tutuma değinen Şener, “DYP’den istifalar, transferler yaşansa da Sayın Tansu Çiller farklıydı. Doğrusunu söylemek lazım… 1991-96 arası Tansu Çiller’i her konuda eleştirdim. Muhalefet yıllarında çok ağır eleştirilerim olmuştur. Ancak biz 28 Şubat sürecini birlikte yaşadık. İtiraf edeyim Tansu Çiller o süreçte çok dik durmuştur. Hiç pes etmedi. En güvendiği, itibar ettiği insanlar yanından kaçtığı halde hükümet ortağına karşı güven zedeleyecek hiçbir adımı olmamıştır.” dedi.

KÖŞK’ÜN İLK ADAYI

Programda Abdüllatif Şener, ‘Kulislerde Köşk adaylığınız konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?’ sorusuna, 2014'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkladı. Şener, “Gerekli 20 imza toplanırsa, Meclis'te böyle bir irade ortaya çıkarsa elbette varım, buradayım zaten. Teklif gelirse ben olmaz demem. Olmaz demek olmaz.” şeklinde konuştu.