Abdullah Avcı: 'Selçuk seçimi taktiksel'

Hollanda deplasmanından 2-0 mağlup olarak ayrılan milli takımımızda teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Maçı değerlendiren Avcı, "Oyunun bütün bölümünde hafta başından beri planladıklarımızı uygulamaya çalıştık, uyguladık da. Biz atmamız gerekenleri atamadık ama yedik. Bir duran toptan gol yedik, rakipten daha fazla pozisyon bulduk" dedi.





Avcı duran toptan yenilen gol için, "Duran toplarda etkili değiliz. Artık defansta alan savunası yapıyoruz. Van Persie'nin golü çok basit bir gol oldu" ifadelerini kullandı





"Selçuk önümüzdeki maçlarda oynayacak"





Deneyimli teknik adam Selçuk İnan'ı oynatmamasıyla alakalı olarak "Selçuk'u sadece taktiksel olarak, bu maça özel olarak oynatmadık. Selçuk önümüzdeki maçlarda oynamaya devam edecek" yorumunu yaptı.





Estonya maçına da değinen Avcı, "Oyuncularla biraz önce konuştuk. Biz her takımı yenebilecek bir takımız. Burada yenildik ama özgüvenli bir futbol oynadık. Biz bu takımı 4 gün sonraki maça hazırlayacağız, o maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.



