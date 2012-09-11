Abdullah Abat: 'Unutulmaz bir sezon geçireceğiz'

PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat, takım olma yolunda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, takımın gidişatından memnun olduğunu bildirdi.





Takımda birlik ve beraberlik, istek ve arzu bulunduğunu ifade eden Abat, ''Bu heyecanı Boluspor'da uzun yıllardır çok fazla görmedim. Belki işin çok daha başındayız. İlerleyen dönemler inşallah Boluspor için daha güzel günler gösterecek'' dedi.





''Çok iyi, verimli bir kamp dönemi geçirdik''





Kulübün bütçesini zora sokacak transferler yapmadıklarını anlatan Abat, ekonomik dengeyi kurmaya çalıştıklarını anlattı.





Abat, takımda son yılların en iyi kadrosunu oluşturduklarına dikkati çekerek, ''Niyetimiz, en azından taraftarımıza, Bolu'ya, Boluspor adını duyuracak takım oluşturmak. Sahada da bunu yansıtacak ve Boluspor'un disiplinini çok ilerilere götürecek takım kurmaya çalıştık. Şampiyon olmasak da bu takım bu sene unutulmaz bir sezon geçirir'' ifadelerini kullandı.





Abat, Göztepe maçı hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayarak, ''Oyuncularımızın cezaları Göztepe maçında bitmiyor, Samsun maçından itibaren cezasız duruma düşecekler. Sakatlık sorunumuz şu anda çok fazla görünmüyor. Bazı futbolcuların maç yaparak eksikliklerini kapatmaları gerekiyor. Futbolcularımızın hepsi verilen görevi sonuna kadar yapacak nitelikte çünkü çok iyi, verimli bir kamp dönemi geçirdik'' diye konuştu.