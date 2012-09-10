ABD’de başkanlık yarışında 2 sürpriz

Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre, son 4 gün içerisinde görüşlerine başvurulan bin 457 kişinin yüzde 47'si, 6 Kasım'da yapılacak seçimlerde Başkan Obama'ya oy vereceklerini belirtti. Oylarını Romney'ye vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 43 oldu.

Bir önce hafta yapılan Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayının ardından da Romney, anketlerde Obama'yı yakalamayı başarmıştı. Yeni anket sonuçları, ABD'de geçen cuma günü açıklanan ve pek olumlu bir tablo sunmayan son istihdam verilerine rağmen Obama'nın yarışta Romney ile arayı açtığını göstermesi bakımından dikkate değer bulundu.

ROMNEY'DEN 'U DÖNÜŞÜ'

Öte yandan Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Mitt Romney, Obama'nın sağlık reformunun bazı bölümlerini beğendiğini ve başkan olursa buraları muhafaza edeceğini söyledi. Partisinin muhafazakar oylarını çekmek isteyen Romney, sağlık reformuna karşıt bir pozisyon takındı ve bir önceki hafta yapılan Cumhuriyetçi Parti ulusal kurultayında, seçmenlere sunduğu 5 maddelik planda bile sağlık reformunu kaldırma sözünü tekrarladı.

Ancak Romney, bu sabah katıldığı bir televizyon programında, sağlık reformuna bakışında değişim sinyalleri verdi.

'İÇİNDE HOŞUMA GİDENLER VAR'

Romney, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan “Meet the Press” programında, Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisini çeken sağlık reformu yasasının bazı önemli bölümlerini beğendiğini belirterek, “Sağlık reformunun tamamen ortadan kaldırmayacağım. Tabii ki içerisinde hoşuma giden bazı şeyler var, bunları koruyacağım” dedi.

Bunlardan birincisinin, önceden var olan sağlık sorunlarına rağmen kişilerin sigortadan yararlanabilmesi, ikincisinin de gençlerin istedikleri yaşa kadar, anne babalarının sağlık sigortalarından yararlanabilmelerine izin verilmesi olduğunu ifade eden Romney, “Obamacare'i değiştireceğiz diyorum. Onu kendi planımla değiştireceğim. Ben Massachusetts eyaletinde valiyken, orada hazırladığımız plan da önceden varolan sağlık sorunları ve gençlerle ilgili konuları kapsıyordu” diye konuştu.

Romney için sık sık “ortamına göre görüşlerini değiştirdiği” eleştirileri yapılıyordu.

