'ABD’ye güvenmiyoruz!'

İsrail kanadından bir açıklama geldi. Başbakan Netahyahu, "ABD müdahale etmezse ne yapacağız, bu konuda ABD'ye güvenemeyiz" dedi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a müdahale konusunda ters düştükleri ABD ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



Müdahale konusundaki ısrarının ABD seçimlerini etkilemeyeceğını iddia eden Netanyahu, "İran'a askeri müdahale konusunda ABD'ye güvenemeyiz" dedi.



İsrail'de yayınlanan Hayom Gazetesi'ne konuşan Netanyahu "Müdahale için son ana kadar beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Peki 'ABD müdahale etmezse ne yapacağız' sorusunu kendimize sormalıyız" diye konuştu.



'KORUNMANIN TEK YOLU ENGELLEMEK'



İki ülke arasındaki görüş ayrılığının 'müdahale tarihi ile değil, sürecin kendisiyle alakalı olduğunu' söyleyen Netanyahu, "Kendinizi roket saldırılarından bir şekilde koruyabilirsiniz ancak, nükleer silahtan korunmanın tek yolu, düşmanın ona sahip olmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.