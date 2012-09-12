ABD Libya Elçisi öldürüldü

Libya’nın Bingazi kentinde Hz. Muhammed’le dalga geçildiği iddia edilen bir filmin protesto edildiği gösteride ABD Büyükelçisi ve 3 elçilik görevlisi öldürüldü.



Büyükelçi ve diğer 3 çalışanın, bulundukları binaya yapılan roket saldırısı sırasında öldürüldüğü açıklandı.

Libya Güvenlik Komitesi Sözcüsü Abdülmünim el-Huri yaptığı açıklamada, konsolosluğa saldırıdan silahlı grupla Libya ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandığını ifade etti. Huri, çatışmanın konsolosluğun çevresinde gerçekleştiğini ve emniyet güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydetti.



Protestocular, ABD'de yaşayan bir grup Kıpti tarafından çekilen ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren sinema filmine tepki göstermek için Mısır ve Libya'da büyük gösteriler düzenlemek için organize olmuşlardı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gösterilerde Amerikalıların öldürüldüğünü doğruladı. Ancak olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.