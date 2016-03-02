Abd'li Bir Teknoloji Firmasının Ürettiği Robot Köpek, Fido'yu Sinirlendirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Dünyanın Haberi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Abd'li Bir Teknoloji Firmasının Ürettiği Robot Köpek, Fido'yu Sinirlendirdi başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Abd'li Bir Teknoloji Firmasının Ürettiği Robot Köpek, Fido'yu Sinirlendirdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Abd'li Bir Teknoloji Firmasının Ürettiği Robot Köpek, Fido'yu Sinirlendirdi.