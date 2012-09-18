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ABD Genelkurmay Başkanına soğuk duş !

Genelkurmay Başkanı Özel, PKK saldırılarının arttığı bir dönemde Ankara’ya gelen ABD ’li muhatabına ’Bölgede görev yaptım, istihbarat paylaşımı görmedim’ diyerek Washington’un umursamazlığını özetledi.

18 Eylül 2012 Salı 11:09
ABD Genelkurmay Başkanına soğuk duş !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel 'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Org. Martin Dempsey ile Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler geniş bir şekilde ele alınırken, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentileri ve istekleri dile getirildi. ABD'nin Irak'ı işgali ile birlikte Kuzey Irak'ta kurulan federal yapının güvenlik konusunda yetersiz kalması nedeniyle terör örgütünün bu bölgeden Türkiye'ye rahatlıkla sızmasının önlenmesi için iki ülke 5 yıl önce 'anlık istihbarat'ta anlaştı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR

Başbakan Tayyip Erdoğan, 5 Kasım 2007 tarihinde ABD'ye yaptığı ziyarette dönemin ABD Başkanı George Bush ile yaptığı görüşmede, bölgedeki ABD askeri istihbarat birimlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne anlık istihbarat vermesi kararlaştırıldı. Üçlü mekanizma adıyla Türkiye, ABD ve Irak yetkilileri de zaman zaman biraraya gelerek anlık istihbarat konusunda birlikte çalışma yapılması yönünde görüş belirtti. Ancak gelinen noktada 'anlık istihbarat' konusunda ABD, verdiği sözü tam olarak yerine getirmedi. Özellikle son dönemde Kuzey Irak'tan gruplar halinde çok sayıda PKK'lı teröristin girmesi Türkiye'nin sabrını taşırdı. Bu durum Özel-Dempsey görüşmesinin de ana gündem maddesini oluşturdu. Özel, ABD'den gelecek anlık istihbarat ile birlikte teröristlerin Irak sınırları içindeyken tespit edilmesi ve imhasını hedeflediklerini ancak yeterli desteği hiçbir zaman göremediklerini Dempsey'e iletti.

BÖLGEDEYDİM AMA DESTEĞİ GÖREMEDİM

Bu arada Özel, Genelkurmay Başkanı olmadan önce 2. Ordu Komutanı olarak bizzat terör bölgesinde görev yaptığını Dempsey'e hatırlatarak, 'Biz anlaşmalarımıza sadık kalıyoruz. Terörle mücadele konusunda uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Ancak bölgenin hassas durumu nedeniyle anlık istihbarat anlaşmasına da sadık kalmanızı bekliyoruz. Biz silahlı mücadelemizi verirken, dost ve müttefiklerimizden destek bekliyoruz' dedi. Anlık istihbaratın yanı sıra elektronik istihbarat bilgileri ve insana dayalı istihbarat konusunda da beklentilerini dile getiren Özel, ABD'nin elinde bulunan predatör hava araçlarının istihbari bilgi aktarımı ve kullanımlarının daha efektif ve hızlı olması konusundaki beklentilerini dile getirdi.

ABD askeri unsurlarının Irak'ın merkezinde görev yaptığını belirten Dempsey ise insana dayalı ve elektronik anlık istihbaratta katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

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