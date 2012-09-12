ABD ekonomisine 'iPhone 5 dopingi'

Apple firmasının son telefonu iPhone 5'i bugün tanıtması bekleniyor. Uzmanlar, iPhone 5'in küresel piyasalardaki başarısının sadece Apple için değil, ABD ekonomisinin geleceği açısından da çok önemli olabileceğini düşünüyor. Apple firması, ilk iPhone'u bundan beş yıl önce piyasaya sürmüştü. Geçen zaman zarfında, en başta bu ürününün popülerliği sayesinde, şirketin başarı grafiği hızla yükseldi. Fakat bugün gelinen noktada akıllı telefon pazarında Apple'ın karşısında Samsung gibi ciddi rakipler var. Yeni iPhone'un özellikleri Apple'ın resmi sunumunda kesinleşecek. Piyasa gözlemcileri arasında, iPhone 5'in 4G teknolojisine sahip ve bir önceki iPhone'a nazaran daha büyük ekranlı bir telefon olacağı beklentisi yaygın. Apple, yakın zaman içinde New York borsasında Microsoft'un elindeki ünvanı devralarak dünya tarihinin hisse değeri en yüksek şirketi oldu. Şayet iPhone 5 şirketin beklentileri doğrultusunda satarsa, teknoloji devi Apple'ın tahtını daha da sağlamlaştırmanın yanısıra, ABD ekonomisine de kayda değer bir katkısı olabilir. J.P. Morgan yatırım bankasının baş ekonomisti Michael Feroli, Apple'ın yeni cihazının 8 milyon adet satmasının öngörüldüğünü ve bunun ABD ekonomisinde yüzde 0.5 büyüme sağlayabileceğini açıkladı. Bu tahminler, Apple'ın yeni iPhone'un fiyatını 600 dolar olarak belirleyeceği varsayımına dayanıyor. Fakat kimi uzmanlar Feroli'nin aritmatiğine biraz kuşkulu yaklaşıyor. Reuters ajasına adını açıklamadan konuşan bir ekonomist, ''Eğer Amerikan ekonomisindeki büyüme iPhone'a kaldıysa, Tanrı yardımcımız olsun.'' dedi.