ABD’de silah satışı arttı

ABD Kongresi tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD 2011 yılında silah satışını bir önceki yıla göre üçe katladı. 2011 yılında dünya genelinde 85.3 milyar değerinde silah alımı gerçekleşti. ABD'nin bundaki payı ise tam 66.3 milyar dolar.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, ABD, 2010 yılında 21.4 milyar dolar olan silah satışını 2011 yılında üçe katlayarak 66.3 milyar dolara çıkardı. Rapora göre, ABD'nin en büyük müşterileri ise, Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, ABD ile 33.4 milyar dolar değerinde silah anlaşması yaparken, onları 4.5 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Körfez'in bir diğer ülkesi Umman'da ABD ile 1.4 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı.

SUUDİLERLE DEV ANLAŞMA

Suudi Arabistan'ın ABD ile yaptığı 33.4 milyar dolarlık anlaşmaya göre, Washington, Riyad'a 84 yeni nesil F-15 savaş uçağı verecek. Ayrıca Suudi Arabistan'ın mevcut 70 adet F-15 savaş uçağını da modernize edecek. ABD savunma sanayi şirketleri ayrıca Suudi Arabistan'a onlarca Apache ve Black-Hawk savaş helikopterleri vermek için anlaşmalar imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri de, ABD'den 3.5 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satın aldı. Körfez ülkesi ayrıca, 939 milyon dolar değerinde 16 adet Chinook helikopteri için anlaşma yaptı.

Bir diğer Körfez ülkesi Umman da, Washington'dan 1.4 milyar dolar karşılığında 18 adet F-16 savaş uçağı satın aldı.

HİNDİSTAN NAKLİYE UÇAĞI ALDI

ABD'nin, Körfez ülkeleri dışındaki en büyük silah müşterileri ise, Hindistan ve Tayvan oldu. Hindistan, ABD'den 4.1 milyar dolar değerinde C-17 nakliye uçakları alırken, Tayvan da, Çin korkusu nedeniyle Washington'dan 2 milyar dolar değerinde füze savunma sistemi satın aldı.

RUSYA İKİNCİ AMA...

ABD Kongresi'nin raporuna göre, ABD'yi silah satışında son dönemde Suriye politikası nedeniyle sorunlar yaşadığı Rusya izledi. Ancak Rusya geçtiğimiz yıl sadece 4.8 milyar dolar değerinde silah satışı yapmayı başardı. En fazla silah satan üçüncü ülke de Almanya oldu.