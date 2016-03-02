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ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

02 Mart 2016 Çarşamba 17:09
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de, ADP Özel Sektör İstihdamı şubatta 214 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü şubatta 214 bin kişiye daha istihdam sağladı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin seviyesindeydi.

Ocak ayı özel sektör istihdamı ise 205 binden 193 bine revize edildi.

Raporda, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin sırasıyla 76, 62, 76 bin kişiye istihdam imkanı yarattığı belirtildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, istihdam artışının önemli bir bölümünün büyük ölçekli iş yerlerinden sağlandığını vurgulayarak, "Büyük şirketler, kendilerini olumsuz etkileyen uluslararası finansal çalkantı ve güçlenen dolara rağmen şaşırtıcı derecede yüksek istihdam artışı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de beklentileri aşan veriye ilişkin, "Amerikanın istihdam makinesi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın yüksek viteste çalışmaya devam ediyor. Enerji ve sanayi sektörü ise iş gücü piyasasında pürüz olarak kalmayı sürdürüyor ancak tam istihdam hızla yaklaşıyor" görüşünü paylaştı.

Son aylarda tarım dışı istihdam verisiyle benzer bir tablo ortaya koyan ADP Özel Sektör İstihdamı, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle oluşturuluyor.

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