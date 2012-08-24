New York'ta silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin New York kentinde Empire State binası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. New York polisi silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını, öldürülenlerden birinin saldırgan olduğunu açıkladı.



Yerel saatle 09.00'da yaşanan saldırı 34'üncü cadde ile 5'inci caddenin köşesinde gerçekleşti.

Görgü tanıkları, saldırganın bir erkek olduğunu ifade etti.

New York polisi ilk belirlemelere göre, saldırının terörle bağlantısı olmadığını belirtti.

New York kentindeki Empire State binası, dünyanın her tarafından turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.