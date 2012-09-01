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ABD’de 3.tur heyecanı

Sezonun 4. ve son ''Grand Slam''i olan ABD Açık Tenis Turnuvası'na, tek erkekler ve tek bayanların üçüncü tur maçlarıyla devam edildi.

01 Eylül 2012 Cumartesi 11:40
ABD’de 3.tur heyecanı
ABD'nin New York kentindeki USTA Tenis Merkezi Kortları'nda yapılan, toplam 24 milyon 54 bin dolar ödüllü ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkekler ve tek bayanlarda üçüncü tur maçları TSİ sabaha karşı tamamlandı. 

Tek bayanlarda Belarus Victoria Azarenka ve Rus Maria Sharapova dördüncü tura yükselirken, geçen yılın ABD Açık şampiyonu Çinli Li Na, Büyük Britanyalı rakibi Laura Robson'a yenildi ve turnuvaya veda etti. Tek erkeklerde ise Sırp Novak Djokovic ve İspanyol David Ferrer tur atladı.

Turnuva, yarın tek erkekler ve tek bayanlarda üçüncü tur maçlarıyla devam edecek.

Toplu sonuçlar şöyle:

Tek erkekler

David Ferrer (4) (İspanya) - Igor Sijsling (Hollanda): 6-2, 6-3, 7-6 (12)

Steve Johnson (ABD) - Ernests Gulbis (Letonya): 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3, 6-4

Richard Gasquet (13) (Fransa) - Bradley Klahn (ABD): 6-3, 6-3, 6-1

Novak Djokovic (2) (Sırbistan) - Rogerio Dutra Silva (Brezilya): 6-2, 6-1, 6-2

Leonardo Mayer (Arjantin) - Tommy Robredo (İspanya): 6-1, 6-4, 4-6, 7-5

Juan Martin del Potro (7) (Arjantin) - Ryan Harrison (ABD): 6-2, 6-3, 2-6, 6-2

Lleyton Hewitt (Avustralya) - Gilles Muller (Lüksemburg): 3-6, 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5, 6-4

Alexandr Dolgopolov (14) (Ukrayna) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum kesimi): 6-4, 3-6, 6-0, 7-6 (5)

Stanislas Wawrinka (18) (İsviçre) - Steve Darcis (Belçika): 6-7 (6), 6-3, 4-6, 6-1, 7-5

Janko Tipsarevic (8) (Sırbistan) - Brian Baker (ABD): 6-4, 6-3, 6-4

Fabio Fognini (İtalya) - Guillermo Garcia-Lopez (İspanya): 6-4, 6-4, 6-2

John Isner (9) (ABD) - Jarkko Nieminen (Finlandiya): 6-3, 6-7 (5), 6-4, 6-3

Grega Zemlja (Slovenya) - Cedrik-Marcel Stebe (Almanya): 6-4, 2-6, 6-4, 6-4

Julien Benneteau (31) (Fransa) - Dennis Novikov (ABD): 3-6, 6-4, 7-6 (1), 7-5

Andy Roddick (20) (ABD) - Bernard Tomic (Avustralya): 6-3, 6-4, 6-0

Tek bayanlar

Sam Stosur (7) (Avustralya) - Varvara Lepchenko (31) (ABD): 7-6 (5), 6-2

Marion Bartoli (11) (Fransa) - Kristina Mladenovic (Fransa): 6-2, 6-4

Laura Robson (Büyük Britanya) - Li Na (9) (Çin Halk Cumhuriyeti): 6-4, 6-7 (5), 6-2

Petra Kvitova (5) (Çek Cumhuriyeti) - Pauline Parmentier (Fransa): 6-4, 6-4

Maria Sharapova (3) (Rusya) - Mallory Burdette (ABD): 6-1, 6-1

Nadia Petrova (19) (Rusya) - Lucie Safarova (15)(Çek Cumhuriyeti): 6-4, 7-5

Anna Tatishvili (Gürcistan) - Mandy Minella (Lüksemburg): 7-5, 6-0
 
Victoria Azarenka (1) (Belarus) - Zheng Jie (28) (Çin Halk Cumhuriyeti)  : 6-0, 6-1
 
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