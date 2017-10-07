Yarı Yarıya ve yüzde 50 joker hakkını kullandıkdan sonra Fransızca Arena kelimesinin doğru cevabı olan Kum şıkkını doğru bilen Daniel Cem, şimdi 60 bin TL soruya geldi. Piramit olarak 60 bin TL geçmeyi de istiyor. Hiç ehliyet ve arabayla hayali olmasada bu soruyu bilirse kardeşine araba almak olacak. Ancak Üniversite öğrencileri ödenmemiş borçları da ödemek istediğini söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster 60 bin TL soruda, ABD Başkanı Donald Trump 1992 yılında hangi film serisinin ikinci filminde rol almıştır?

A- Hayalet Avcıları

B- Evde TEk Başına

C- Rocky

D- Geleceğe Dönüş