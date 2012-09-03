ABD Açık’ta sürpriz yok

Sezonun 4. ve son ''Grand Slam''i olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 3. tur maçları biterken, tek bayanlarda 4. tur maçları devam ediyor.





Tek erkeklerde 3. tur maçları sonunda İsviçreli tenisçi Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic tur atlamaya devam ederken, tek bayanlarda 4. tur maçları sonunda Belarus Victoria Azarenka ve Rus Maria Sharapova çeyrek finale yükseldi.





Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-3, 6-4, 6-4'lük 3 setle mağlup ederken, 2 numaralı seri başı Sırp Djokoviç, Fransız Julien Benneteau'yu 6-3, 6-2, 6-3'lük setler sonunda 3-0 yenerek tur atladı.





Tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı Azarenka, 4. tur maçında Gürcü rakibi Anna Tatishvili'yi 6-2, 6-2'lik 2 set sonunda zorlanmadan geçererk ilk kez çeyrek finale yükselirken, 3 numaralı seribaşı Maria Sharapova, yağmur yağışı nedeniyle 75 dakika ara verilen maçta, rakibi 19 numaralı seribaşı Nadia Petrova'yı 6-1, 4-6, 6-4'lük 3 set sonunda mağlup etmeyi başardı.





Maria Sharapova, en son 2004'te kazandığı ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, 8 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, bu sezon 3 set süren son 11 maçının tamamının kazanmış oldu.





Turnuva, bugün tek erkeklerde ve tek bayanlarda oynanacak 4. tur maçlarıyla devam edecek.





Toplu sonuçlar şöyle:





Tek erkekler





Roger Federer (1) (İsviçre) - Fernando Verdasco (25) (İspanya) 6-3, 6-4, 6-4





Mardy Fish (23) (ABD) - Gilles Simon (16) Fransa 6-1, 5-7, 7-6, 6-3





Nicolas Almagro (11) (İspanya) - Jack Sock (ABD) 7-6, 6-7, 7-6, 6-1





Sam Quarrey (27) (ABD) - Thomas Berdych (6) (Çek Cumhuriyeti) 7-6, 4-6, 3-6, 2-6





David Ferrer (4)(İspanyol) - Lleyton Hewitt (AUS) 7-6, 4-6, 6-3, 6-0





Juan Martin Del Potro (7)(Arjantin) - Leonardo Mayer (Arjantin) 6-3, 7-5, 7-6





Andy Roddick (20)(ABD) - Fabio Fognini (İtalya) 7-5, 7-6, 4-6, 6-4





Stanislas Wawrinka (18)(İsviçre) - Alexandr Dolgopolov (14)(Ukranya) 6-4, 6-4, 6-2





Novak Djokovic (2) (Sırbistan) - Julien Benneteau (31)(Fransız) 6-3, 6-2, 6-2





Richard Gasquet (13)(Fransız) - Steve Johnson (ABD) 7-6, 6-2, 6-3





Janko Tipsarevic (8)(Sırbistan) - Grega Zemlja (Slovenya) 6-4, 6-3, 7-5





John Isner (9) (ABD) - Philipp Kohlschreiber (19) (Almanya) 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6





Andy Murray (3) (İngiltere) - Feliciano Lopez (30) (İspanya) 7-6, 7-6, 4-6, 7-6





James Blake (ABD) - Milos Raonic (15) (Kanada) 3-6, 0-6, 6-7





Marin Cilic (12)(Hırvatistan) - Kei Nishikori (17) Japonya 6-3, 6-4, 6-7, 6-3





Jeremy Chardy (32) (Fransa) - Martin Klizan (Slovakya) 4-6, 4-6, 4-6





Tek Bayanlar





Samantha Stosur (7) (Avusturya) - Laura Robson (Almanya) 6-4, 6-4





Victoria Azarenka (1) (Belarus) - Anna Tatishvili (Gürcistan) 6-2, 6-2





Marion Bartoli (11) Fransa - Petra Kvitova (5) (Çek Cumhuriyeti) 1-6, 6-2, 6-0





Maria Sharapova (3) Rusya - Nadia Petrova (19) (Rusya) 6-1, 4-6, 6-4