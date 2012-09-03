Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

ABD Açık’ta sürpriz yok

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda seri başları tenisçilerin maçlarında sürpriz olmadı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 13:55
ABD Açık’ta sürpriz yok
Sezonun 4. ve son ''Grand Slam''i olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 3. tur maçları biterken, tek bayanlarda 4. tur maçları devam ediyor.

Tek erkeklerde 3. tur maçları sonunda İsviçreli tenisçi Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic tur atlamaya devam ederken, tek bayanlarda 4. tur maçları sonunda Belarus Victoria Azarenka ve Rus Maria Sharapova çeyrek finale yükseldi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-3, 6-4, 6-4'lük 3 setle mağlup ederken, 2 numaralı seri başı Sırp Djokoviç, Fransız Julien Benneteau'yu 6-3, 6-2, 6-3'lük setler sonunda 3-0 yenerek tur atladı.

Tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı Azarenka, 4. tur maçında Gürcü rakibi Anna Tatishvili'yi 6-2, 6-2'lik 2 set sonunda zorlanmadan geçererk ilk kez çeyrek finale yükselirken, 3 numaralı seribaşı Maria Sharapova, yağmur yağışı nedeniyle 75 dakika ara verilen maçta, rakibi 19 numaralı seribaşı Nadia Petrova'yı 6-1, 4-6, 6-4'lük 3 set sonunda mağlup etmeyi başardı. 

Maria Sharapova, en son 2004'te kazandığı ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, 8 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, bu sezon 3 set süren son 11 maçının tamamının kazanmış oldu. 

Turnuva, bugün tek erkeklerde ve tek bayanlarda oynanacak 4. tur maçlarıyla devam edecek.

Toplu sonuçlar şöyle:

Tek erkekler

Roger Federer (1) (İsviçre) - Fernando Verdasco (25) (İspanya) 6-3, 6-4, 6-4

Mardy Fish (23) (ABD) - Gilles Simon (16) Fransa 6-1, 5-7, 7-6, 6-3

Nicolas Almagro (11) (İspanya) - Jack Sock (ABD) 7-6, 6-7, 7-6, 6-1

Sam Quarrey (27) (ABD) - Thomas Berdych (6) (Çek Cumhuriyeti) 7-6, 4-6, 3-6, 2-6

David Ferrer (4)(İspanyol) - Lleyton Hewitt (AUS) 7-6, 4-6, 6-3, 6-0

Juan Martin Del Potro (7)(Arjantin) - Leonardo Mayer (Arjantin) 6-3, 7-5, 7-6

Andy Roddick (20)(ABD) - Fabio Fognini (İtalya) 7-5, 7-6, 4-6, 6-4

Stanislas Wawrinka (18)(İsviçre) - Alexandr Dolgopolov (14)(Ukranya) 6-4, 6-4, 6-2

Novak Djokovic (2) (Sırbistan) - Julien Benneteau (31)(Fransız) 6-3, 6-2, 6-2

Richard Gasquet (13)(Fransız) - Steve Johnson (ABD) 7-6, 6-2, 6-3

Janko Tipsarevic (8)(Sırbistan) - Grega Zemlja (Slovenya) 6-4, 6-3, 7-5

John Isner (9) (ABD) - Philipp Kohlschreiber (19) (Almanya) 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6

Andy Murray (3) (İngiltere) - Feliciano Lopez (30) (İspanya) 7-6, 7-6, 4-6, 7-6

James Blake (ABD) - Milos Raonic (15) (Kanada) 3-6, 0-6, 6-7

Marin Cilic (12)(Hırvatistan) - Kei Nishikori (17) Japonya 6-3, 6-4, 6-7, 6-3

Jeremy Chardy (32) (Fransa) - Martin Klizan (Slovakya) 4-6, 4-6, 4-6

Tek Bayanlar

Samantha Stosur (7) (Avusturya) - Laura Robson (Almanya) 6-4, 6-4

Victoria Azarenka (1) (Belarus) - Anna Tatishvili (Gürcistan) 6-2, 6-2

Marion Bartoli (11) Fransa - Petra Kvitova (5) (Çek Cumhuriyeti) 1-6, 6-2, 6-0

Maria Sharapova (3) Rusya - Nadia Petrova (19) (Rusya) 6-1, 4-6, 6-4
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim