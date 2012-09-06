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ABD Açık’ta Federer sürprzi

Sezonun 4. ve son "Grand Slam" turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Roger Federer elenirken, diğer maçlarda sürpriz olmadı.

06 Eylül 2012 Perşembe 11:45
ABD Açık’ta Federer sürprzi
ABD'nin New York kentindeki USTA Tenis Merkezi Kortları'nda yapılan turnuvada, çeyrek final maçlarında İsviçreli tenisçi Roger Federer, 6 numaralı seri başı Çek Tomas Berdych'e 6-7, 4-6, 6-3, 3-6'lık 4 set sonunda elendi. 

Tek erkeklerdeki diğer çeyrek final maçında 3 numaralı seri başı İngiliz tenisçi Andy Murray, 12 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Marin Cilic'i 3-6, 7-6, 6-2, 6-0'lık setlerle yenmeyi başardı. 

Sert hava koşulları nedeniyle önceki gün ertelenen maçların sonuçlarında ise herhangi bir sürpriz yaşanmadı. 

Tek bayanlarda 3 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova, 11 numaralı seri başı İtalyan Marion Bartoli'yi 3-6, 6-3, 6-4'lük setlerle yenmeyi başardı. 

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic ile İsveçli Stanislas Wawrinka arasında oynanan maçta skor setlerde 6-4, 6-1, 3-1 Djokovic lehineyken, İsviçreli Wawrinka oyunu yarıda bıraktı. 

Del Potro ve Tipsarevic çeyrek finalde

Ertelenen diğer tek erkekler maçlarında 7 numaralı seri başı Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, Amerikalı Andy Roddick'i 6-7, 7-6, 6-2, 6-4'lık setlerle, 8 numaralı seri başı Sırp Janko Tipsarevic, Alman tenisçi Philipp Kohlschreiber'ı 6-3, 7-6, 6-2'lik 3 set sonunda geçerek çeyrek finale yükseldi. 
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