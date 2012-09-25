Abat: ’’Kartalspor maçında daha iyi bir Boluspor bekliyorum’’

Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat, ''Kartalspor karşılaşmasında daha iyi bir Boluspor bekliyorum'' dedi.





Abat, yaptığı açıklamada, Samsunspor karşılaşmasından sonra deplasmanda oynayacakları Kartalspor'un hazırlıklarına başlandığını ifade etti.





Boluspor'un takım olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatan Abat, ''Boluspor, yeni kurulmuş bir takım ve zamana ihtiyacı var. Zaman geçtikçe de Boluspor gücünü göstermeye başlayacaktır'' diye konuştu.





''Samsunspor karşılaşmasında istenmeyen olaylar oldu'' diyen Abat, ''Bu maçta Eser feci bir şekilde yaralandı. Eserin yaralanması takım arkadaşlarını olumsuz etkidi. Buna rağmen oyuncularımız iyi bir oyun sergiledi ve bu maçtan bir puanla ayrıldık'' ifadesini kullandı.





Abat, Kartal maçının zorlu bir maç olacağını belirterek, bu maçı kazanarak çıkış grafiğini daha üst seviyeye çıkartmak istediklerini kaydetti.





''Kartalspor karşılaşmasında daha iyi bir Boluspor bekliyorum'' diyen Abat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Yimpaş Yozgat ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, ''Kupa bizim için önemli. Bu maçı kazarak tur atlamak istiyoruz. Bu maçın hazırlıkları da devam ediyor. Teknik Direktörümüz Serhat Güller, bu maçta lig maçlarında forma şansı bulamayan oyunculara şans verecektir. Bu maçta hafif sakatlıkları bulunan oyuncular oynamayacaktır'' şeklinde konuştu.