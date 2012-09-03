A2 aday kadrosu açıklandı

Rusya B Milli Takımı ile 9 Eylül Pazar günü hazırlık maçı oynayacak A2 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.





Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Keskin yönetimindeki A2 Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:





Necip Uysal (Beşiktaş), Veysel Sarı, Alper Potuk (Eskişehirspor), Özgür Çek (Fenerbahçe), Aydın Yılmaz, Emre Çolak (Galatasaray), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Özkan Karabulut, Aykut Demir (Gençlerbirliği), Ali Kuçik (Göztepe), Tevfik Köse, Mahmut Tekdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Mahhmut Ertuğrul Taşkıran, Eren Güngör, Sefa Yılmaz, Salih Dursun (Kayserispor), Soner Aydoğdu, Emre Güral (Trabzonspor).





Milli Takım aday kadrosunun 7 Eylül Cuma günü saat 18.00'de İstanbul Sheraton Ataköy'de toplanacağı, Rusya B Milli Takımı ile hazırlık maçını ise Rostov'da 9 Eylül Pazar TSİ 18.00'de oynayacağı bildirildi.



