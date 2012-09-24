A1 Quattro'ya ABT Makyajı

Zaten özel olan sınırlı üretim modelleri de alıp daha da özel hale getiriyor!

Bunun son örneklerinden olan 2013 Audi A1 Quattro göz alıcı olduğu kadar performans namına da çok şey vaat ediyor. Araçta yapılan değişikliklere rağmen tüketim ve emisyon değerlerinin aynı kalmış olması kayda değer bir durum.

ABT Sportsline’ın müdahalesi öncesinde dört silindirli iki litrelik motorun ürettiği 256 beygir güç 307 beygire çıkartılmış. Motorun ürettiği tork değerleri de bir hayli yüksek. Öncesinde 190 Nm tork değerine sahip olan araç müdahaleden sonra 217 Nm tork üretme gücüne erişmiş. aracın hafifliğini de göz önüne alırsak bu değerler gerçekten iyi.

Aracın 0′dan 100 kilometre hıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğu 5.7 saniye güç artırmaları sonrasında 5.4 seviyesine çekilmiş. Elbette aradaki bu farkı anlamak epey zor olacaktır.



