A Haber Süriyedeki Olaylar Nedeniyle Ülkelerinden Ayrılan Suriyeli Mültecilerin Göç Yollarını Araştırıd başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Ortası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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A Haber Süriyedeki Olaylar Nedeniyle Ülkelerinden Ayrılan Suriyeli Mültecilerin Göç Yollarını Araştırıd