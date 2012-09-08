9 Türk boksör finalde

27. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Şampiyonası, bugün (7 Eylül) yapılan yarı final maçlarıyla sürerken, şampiyonada 9 Türk sporcu finale yükseldi.





Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yapılan yarı final maçlarında 49 kiloda Muhammed Ünlü, Rus Vladimir Tolochkin'i, 56 kiloda Hakan Doğan Özbek Davidov Jahongir'i, 91 kiloda Furkan Yılmaz Yunan Fotis Arapoglou'yu, Haydar Yanardağ Azeri Sadıg Samadov'u, 52 kiloda Cengiz Onat Özbek Ubaydullaev Khakimjon'u, 60 kiloda Yasin Yılmaz Yunan Alexandros Tsanikidis'i, 69 kiloda Osman Aydın Kazak Rustam Zhumagulov'u, İhsan Erdoğan ise Galli Aled Cook'u, 81 kiloda Cem Kılıç Cezayirli Hichem Kaalaour'u yenerek finale yükselme başarısı gösterdiler.





Günün diğer müsabakalarında ise 64 kiloda Osman Emre Kuzu Özbek Anvar Turapov'a, 75 kiloda Hasan Ali Şengül Slovak Jozef Sirotek'e ve artı 91 kiloda da Yasin Yıldırım Rus Mamakov Khoziakbar'a yenilerek final şansını yitirdiler.





27 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.



