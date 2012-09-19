796 veteran sporcu İzmir’de buluşacak

Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, İzmir Atatürk Stadı Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında, organizasyona katılan tüm sporculara başarı diledi. Terzi, ''Veteran sporcularımızın hayatında spor yapmamış veya ilk defa spor yapacak olan insanlara ve genç yeteneklere önderlik etmek, aynı zamanda onlara örnek olmak gibi önemli görevleri vardır. Bu görevi de layıkıyla yerine getirdiklerine inanıyorum'' dedi.





İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ise gerçekleştirilecek organizasyona 13 ülkeden 796 sporcunun katılacağını, şampiyonanın Atatürk Stadı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti.





Kent olarak dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi önemli uluslararası organizasyonları gerçekleştirmeye talip olduklarını, bu konuda tesislerin hazır olduğunu belirten Kaplan, İzmir'in EXPO 2020'ye talip olduğunu, bu organizasyonda sağlık temasının ön planda yer aldığını söyledi.





Kaplan, ''Sağlık ve spor, et ve tırnak gibidir, birbirinden ayıramayız. 'Spor yap sağlıklı kal' fikriyle EXPO'da İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. İlimize gelecek olan ülke temsilcilerinin EXPO 2020 için oylarına talibiz'' diye konuştu.



