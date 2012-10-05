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70 yaşındaki iş adamına aşk tuzağı

İstanbul'da 70 yaşındaki iş adamına aşk tuzağı kurarak şantajla 100 bin lira para isteyen iki sevgili gözaltına alındı.

05 Ekim 2012 Cuma 14:00
70 yaşındaki iş adamına aşk tuzağı

Üsküdar’da 2006 yılında, Ebru Müeyyed B.’nin, erkek arkadaşı Murat B. ile bir iş adamından para sızdırmak için aşk planı hazırladı. Plan gereği 70 yaşındaki evli iş adamıyla bir toplantı ortamında tanışan Ebru Müeyyed B. onunla sevgili hayatı yaşamaya başladı. Bir süre sonra Ebru Müeyyet B. genç sevgilisi Murat B. ile birlikte evli iş adamına şantaj yaparak tehdit etmeye başladı. İlişkilerini ailesine söylemek ve zarar vermek tehditi ile önce 100 bin lira istedikleri öğrenilen Müeyyet B. ve Murat B. pazarlık sonucu 75 bin lira paraya anlaştı. Parayı dört eşit taksitte almaya çalışan Müeyyet B., Murat B. paranın 3. taklidini almaya çalışırken iş adamının şikayeti üzerine yakalandılar.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Müeyyet B. ile Murat B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şantaj ve tehdit suçlamasıyla haklarında dava açılan iki sevgili 2 yıl sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan şüpheliler ile ilgili mahkeme 10’ar yıl hapis cezası verdi. Kararın 2012 yılında Yargıtay tarafından onanmasının ardından polis tarafından aranmaya başlanan zanlılar Ümraniye’de düzenlenen operasyonla yakalandılar.

Poliste işlemleri tamamlanan Müeyyet B. ile Murat B. adliyeye sevk edildi.

DHA

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