7 saat süren kol kurtarma operasyonu

Kolundaki 1 tonluk makine nedeniyle ambulansa ve çağrılan ambulans helikoptere bindirilemeyen Gökhan, daha sonra minibüse yerleştirilip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Kolundaki slaj makinası burada Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan, ardından ameliyata alınan Gökhan'ın parçalanan parmakları kopsa da kolu kurtarıldı.

Keles'e bağlı Adaköy'de oturan İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Gökhan Altınok, dün öğle saatlerinde yem hazırlayan akrabalarına yardım etmek amacıyla komşu Sarıköy'e gitti. Burada, saat 14.15 sıralarında sağ kolunu slaj makinesine kaptıran Gökhan Altınok'un yardımına akrabaları koştu. Akrabalarının araması sonucu 112 Acil Servis ekipleri Keles ve Orhaneli ilçelerinden içersinde sağlık görevlileri bulunan iki ambulans ve kolun makineden kurtarılması için teknisyenleri köye yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Altınok'un kolu makineden çıkarılamadı.

Gelişmelerden haberdar edilen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, hastanın bir an önce hastaneye getirilmesi için ambulans helikopteri köye yönlendirirken, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlara da bilgi verildi.

Kolundaki yaklaşık 1 tondan fazla ağırlığında olan slaj makinesi çıkartılamayan Gökhan, ambulans helikoptere de alınamadı. Bunun üzerine Gökhan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki profesörlerin bilgisi doğrultusunda parçalarının büyük bölümü çıkartılan makine ile birlikte hazırlanan panelvan cinsi minibüse konuldu.

Gökhan Altınok 2 ambulans eşliğinde daha sonra 1.5 saat süren kara yolculuğundan ardından 100 kilometre uzaklıktaki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Gökhan Altınok'un kolundaki makine burada hazır bekletilen Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından, saat 21.15'te çıkartıldı. Parmakları olay sırasında kopan parçalanarak kopan Gökhan'ın kolu ise kesilmekten kurtarıldı. Ameliyata alınan Gökhan Altınok'un tedavisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Lise öğrencisi olan hastamızı kurtarmak için tüm imkanlarımızı kullandık. Son çare kendisini kolundaki makine ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirmek oldu. Bu sırada Muradiye ve Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarımızı da hazır bekletti. Gökhan'ın kesilir diye endişe duyduğumuz kolunu kurtardık" dedi.

DHA