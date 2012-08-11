685 milyon liralık derbi

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde oluşturan takımlar içinde Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncuların toplam tahmini piyasa değeri 345 milyon, Fenerbahçe'nin ise 340 milyon lira.





Futbolculardan ise Galatasaray'ın yeniden kiralık olarak kadrosuna kattığı Felipe Melo, 33,5 milyon lira tahmini bonservis bedeliyle, geçen sezon olduğu gibi yine ligin en pahalı oyuncusu.





Fenerbahçe'den ise Moussa Sow ile Miroslav Stoch'un tahmini bonservis bedelleri 28,5 milyon lira olarak gösterildi.