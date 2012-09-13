65 yaşında dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Emekli resim öğretmeni ve milli güreşçi Galip Tarhan (65), 1965'te beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle başladığı güreşe, antrenör ve hakem olarak devam ettiğini söyledi.





3 yıldır Veteran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda mücadele ettiğini bildiren Galip Tarhan, geçen yıl ilk kez katıldığı Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 69 kiloda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, ''Kırklareli'de haftanın 6 günü antrenman yaparak bu yıl Macaristan'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyorum. Bu kez dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çok iddialıyım, ülkeme ve ilimize altın madalya ile dönmek istiyorum'' dedi.





Tarhan, ailesinin ve yakınlarının kendisine çok güvendiğini de anlatarak, ''Hedefim şampiyon olmak, rakiplerimi zorlanmadan yeneceğim. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandım'' diye konuştu.





Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası, 18-23 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.







