600 PKK’lı birden saldıracaktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ile MİT, PKK'nın ağır silahlara sahip 600-700 teröristle Hakkâri'nin Irak-İran sınırında bulunan Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerine aynı anda baskın düzenlemeyi planladığını belirledi.



PKK'LILAR İRAN'DAN GELİP SALDIRACAKLARDI



Silahlı ve bombalı saldırılara örgütün İran topraklarındaki kamplarından da 100- 150 arasında teröristin katılacağı yönünde "duyum" alındı.



İran'dan girecek bu teröristlerin Kuzey Irak'taki kamplardan yurda sızacak 400 teröristle birleşme planı yaptığı rapor edildi.



İstihbarat raporunda, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca'daki doçka uçak savar, RPG-7 roketatar ve uzun namlulu silahlarla planlanan saldırıyı kanlı eylemlerin emrini veren Dr. Bahoz-Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yöneteceği bildirildi.



Eylem planını Suriyeli Fehman Hüseyin'le birlikte Ciya Kobani kod adlı teröristin yaptığı öne sürüldü.



Kaynak: Sabah

