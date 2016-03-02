60 Rus Uçağı Suriye Topraklarını 138 Kez Bombaladı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tv Net kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Gündüz adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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60 Rus Uçağı Suriye Topraklarını 138 Kez Bombaladı.