Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

60 lirası olmayana geçiş yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) yapışkan tipi etiketinin 5 lira olduğunu, kart tipi etiketin ise 15 liradan satışa sunulacağını belirtti.

04 Eylül 2012 Salı 14:50
60 lirası olmayana geçiş yok

HGS'ye yüklenecek para tutarı ise en az 60 lira olacak.

Bakan Yıldırım, GS tanıtım toplantısında  yaptığı konuşmada, bugüne kadar köprülerde ve otoyollarda Otomatik Geçiş Sistemi  (OGS) ve KGS'nin uygulandığını hatırlattı.

OGS'nin daha seri geçiş imkanı sağladığını ancak KGS'nin yoğun zamanlarda  tıkanmalara neden olduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların bu durumdan  mağdur olduklarına işaret etti.

Yıldırım, HGS'nin devreye girmesiyle kısa bir süre içinde KGS'nin tamamen  ortadan kalkacağını belirterek, yaklaşık 8 milyon KGS kartı sahibinin bu  kartlardaki paraları harcadıktan sonra HGS'ye geçeceklerini söyledi.

“Bizim amacımız, 2013 yılbaşına kadar KGS'nin yerini HGS'nin alması”  diyen Yıldırım, HGS uygulamasının 17 Eylül'den itibaren ülke genelinde  başlayacağını bildirdi.

Daha sonra HGS'deki geçiş etiketini tanıtan Yıldırım, yapışkan tipi  etiketin 5 lira, kart tipi etiketin ise 15 liradan satılacağını kaydetti.

Etiketlerin araba camına yapıştırıldıktan sonra otomatik geçmeye  başlanacağını ifade eden Yıldırım, HGS'nin kullanımının ve temininin son derece  kolay olduğunu belirtti.

HGS etiketlerinin tüm PTT şubelerinden alınabileceği gibi, otoyol ve  köprü girişlerine kurulan 29 PTT gişesinin yanı sıra yollar üzerindeki dinlenme  tesisleri ve benzin istasyonlarından da temin edilebileceğini vurgulayan  Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bizim bütün işimiz gücümüz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Temini  kolay olsun, hemen geçsin, bu sistemi kurma amacımız buydu. Vatandaşlarımız bunu  kısa sürede benimseyecek, artık yaşadıkları bu çile sona erecek. Bunu ortadan  kaldırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT Genel Müdürlüğü bu  sistemi geliştirdi. 17 Eylül'den itibaren başlıyor. Gişelerin olmadığı hiçbir  otoyol giriş çıkışı kalmayacak. Küçük yerlerde bir, büyük yerlerde başlangıçta  iki tane gişe koyacağız.”

“Hem hızlı hem ucuz”
        
Etiketlerin aynanın altına gelecek şekilde, cama yapıştırılması durumunda  görüşün engellenmeyeceğini belirten Yıldırım, “Artık geçiş serbest” dedi.

Yıldırım, HGS'yi kullananların KGS'ye göre yüzde 20 daha ucuza geçiş  yapma imkanına kavuşacağına dikkati çekerek, “Hem hızlı geçecek hem kolay temin  edecek hem daha az ödeyecek” diye konuştu.

PTT müşterilerine HGS etiketlerinin ücretsiz verileceğini bildiren  Yıldırım, sistemin kaçak veya suça karışmış araçların takibinin ve tespitinin  yapılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Yıldırım, “Ümit ediyorum ki vatandaşlarımız zamanla OGS'yi de terk  edecek ve HGS tek geçiş sistemi olarak kullanılacak. Böylece farklı sistemlerin  getirdiği karışıklık ortadan kalkacak” dedi.

EN AZ 60 LİRA

Bakan Yıldırım, HGS'ye yüklenecek para tutarının en az 60 lira olduğunu  hatırlatarak, bunun yüksek olup olmadığının sorulması üzerine, bu rakamın aracın  otoyollarda gidiş ve dönüşüne göre hesaplandığını kaydetti.

Yıldırım, HGS etiket satışlarının bugünden itibaren başladığını  bildirdi.

Yıldırım, toplantının ardından HGS etiketini aracının ön camına  kendisi yapıştırdı.

Engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsisi, trafik akışında  süreklilik sağlayacak sistemde; pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı  okuyucudan geçerken alan, üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon  korumalı, çıkartılmak istendiğinde kendi kendisini yok eden yüksek güvenlik  seviyesinde ve klonlanamaz etiketler kullanılacak.

Vatandaşlar, herhangi bir hesapla bağlantısı olmayan KGS kartlarındaki  paralarını, HGS etiketine aktarabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim