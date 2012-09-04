60 lirası olmayana geçiş yok

HGS'ye yüklenecek para tutarı ise en az 60 lira olacak.

Bakan Yıldırım, GS tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugüne kadar köprülerde ve otoyollarda Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve KGS'nin uygulandığını hatırlattı.

OGS'nin daha seri geçiş imkanı sağladığını ancak KGS'nin yoğun zamanlarda tıkanmalara neden olduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların bu durumdan mağdur olduklarına işaret etti.

Yıldırım, HGS'nin devreye girmesiyle kısa bir süre içinde KGS'nin tamamen ortadan kalkacağını belirterek, yaklaşık 8 milyon KGS kartı sahibinin bu kartlardaki paraları harcadıktan sonra HGS'ye geçeceklerini söyledi.

“Bizim amacımız, 2013 yılbaşına kadar KGS'nin yerini HGS'nin alması” diyen Yıldırım, HGS uygulamasının 17 Eylül'den itibaren ülke genelinde başlayacağını bildirdi.

Daha sonra HGS'deki geçiş etiketini tanıtan Yıldırım, yapışkan tipi etiketin 5 lira, kart tipi etiketin ise 15 liradan satılacağını kaydetti.

Etiketlerin araba camına yapıştırıldıktan sonra otomatik geçmeye başlanacağını ifade eden Yıldırım, HGS'nin kullanımının ve temininin son derece kolay olduğunu belirtti.

HGS etiketlerinin tüm PTT şubelerinden alınabileceği gibi, otoyol ve köprü girişlerine kurulan 29 PTT gişesinin yanı sıra yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından da temin edilebileceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bizim bütün işimiz gücümüz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Temini kolay olsun, hemen geçsin, bu sistemi kurma amacımız buydu. Vatandaşlarımız bunu kısa sürede benimseyecek, artık yaşadıkları bu çile sona erecek. Bunu ortadan kaldırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT Genel Müdürlüğü bu sistemi geliştirdi. 17 Eylül'den itibaren başlıyor. Gişelerin olmadığı hiçbir otoyol giriş çıkışı kalmayacak. Küçük yerlerde bir, büyük yerlerde başlangıçta iki tane gişe koyacağız.”

“Hem hızlı hem ucuz”



Etiketlerin aynanın altına gelecek şekilde, cama yapıştırılması durumunda görüşün engellenmeyeceğini belirten Yıldırım, “Artık geçiş serbest” dedi.

Yıldırım, HGS'yi kullananların KGS'ye göre yüzde 20 daha ucuza geçiş yapma imkanına kavuşacağına dikkati çekerek, “Hem hızlı geçecek hem kolay temin edecek hem daha az ödeyecek” diye konuştu.

PTT müşterilerine HGS etiketlerinin ücretsiz verileceğini bildiren Yıldırım, sistemin kaçak veya suça karışmış araçların takibinin ve tespitinin yapılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Yıldırım, “Ümit ediyorum ki vatandaşlarımız zamanla OGS'yi de terk edecek ve HGS tek geçiş sistemi olarak kullanılacak. Böylece farklı sistemlerin getirdiği karışıklık ortadan kalkacak” dedi.

EN AZ 60 LİRA

Bakan Yıldırım, HGS'ye yüklenecek para tutarının en az 60 lira olduğunu hatırlatarak, bunun yüksek olup olmadığının sorulması üzerine, bu rakamın aracın otoyollarda gidiş ve dönüşüne göre hesaplandığını kaydetti.

Yıldırım, HGS etiket satışlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

Yıldırım, toplantının ardından HGS etiketini aracının ön camına kendisi yapıştırdı.

Engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsisi, trafik akışında süreklilik sağlayacak sistemde; pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı okuyucudan geçerken alan, üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon korumalı, çıkartılmak istendiğinde kendi kendisini yok eden yüksek güvenlik seviyesinde ve klonlanamaz etiketler kullanılacak.

Vatandaşlar, herhangi bir hesapla bağlantısı olmayan KGS kartlarındaki paralarını, HGS etiketine aktarabilecek.