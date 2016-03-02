60 bin öğrenciye deprem eğitimi

Kocaeli'de, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla 60 bin öğrenciye eğitim verildi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Deprem Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplum hedefine ulaşmak için bina yaptıran vatandaşlar, tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Her yıl mart ayının ilk haftasının deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla Deprem Haftası olarak kutlandığını anımsatan Doğan, Türkiye'nin önemli bir bölümünün ve Kocaeli'nin deprem fay hattında yer aldığını aktardı.

Doğan, Kocaeli ve Düzce'deki deprem felaketlerinde yaşanan kayıpların herkesi derinden etkilediğini vurgulayarak "Ne yazık ki büyük acılar, insana çok şey öğretiyor. Yaşadığımız bu felaketten sonra toplumumuzun deprem hakkında öğrenmesi gereken çok şeyleri olduğunu gördük. Bizler, bu fay hatları üzerinde yaşamaya devam edeceğiz. Hem de her an yeni bir deprem olasılığını bilerek. Bu nedenle yapmamız gereken en doğru şey, bu felaketlerden ders alıp bundan sonraki hayatımızı ona göre düzenlemektir" ifadelerini kullandı.

- 60 bin öğrenci deprem bilinci aşılandı



İzmit Belediyesi olarak, birinci derecede deprem kuşağında olan kentte, parsel bazında zemin etütlerini hayata geçirdiklerini, doğal afetler hakkında eğitimler verdiklerini anlatan Doğan, depremden korunmak, depremin zararlarını azaltmak, afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak için doğal afet bilinçlendirme eğitimleri yaptıklarını, 60 binden fazla öğrenciye eğitimler vererek bu konuda bilinçlenmelerini sağladıklarını vurguladı.

Depremin en çok hasar verdiği yapıların, kent estetiğini bozan plansız yapılaşmalar, yani kaçak inşaatlar olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda kaçak yapılaşmaya karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Kaçak yapıya karşı verdiğimiz mücadele sonrasında vatandaşlarımızın kontrolsüz, dayanıksız binalarda oturmalarına engel oluyoruz. Ruhsatsız ve hazine arazilerine yapılan kaçak inşaatlara kesinlikle izin vermeyip yapılanların da yıkım işlemini anında gerçekleştiriyoruz. Binalarda hazır beton kullanma zorunluluğu getirilerek belli bir standarda bağlanmıştır. İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yeni yapılan inşaatlarda, ruhsatını yenileyen, tadilat yapılan, ilave inşaat yapılan tüm binalarda yasalar ve yönetmelikler gereği yapılması gereken hiçbir detayı kaçırmadan çok hassas davranarak kontrollerimizi yapıyoruz. Aynı hassasiyeti yapı denetim kuruluşları, müteahhitler ve vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Amacımız, en az hasar ve sıfır can kaybı ile depremden kurtulmaktır."



