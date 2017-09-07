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6 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları! Seven Ne Yapmaz ne yaptı

Yeni kuşağın en çok beklediği reyting sonuçlarında Seven Ne Yapmaz ilk bölümüyle ne yaptı. 6 Eylül Çarşamba reyting sonuçları yayınlandı. Hangi yapım zirvede.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:15
6 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları! Seven Ne Yapmaz ne yaptı

Merakla beklenen 6 Eylül Çarşamba reyting sonuçları yayınlandı. Çarşamba günleri zirvede yer alan yapım belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Meryem dizisiyle, ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisi arasında geçen reyting yarışında kazanan dizi hangisi oldu. ATV yeni sezona hızlı başladığı yeni dönemde Esra Erol yeni konseptiyle ekrana gelirken Müge Anlı kaldığı yerden cinayet çözmeye devam ediyor. Hem Müge Anlı'nın hem Esra Erol'un yeni sezonda alacakları ilk reytingler merakla bekleniyor. İşte 6 Eylül Çarşamba günü ilk reyting sonuçları. 

Furkan Andıç, Açelya Topaloğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı Meryem dizisi dün yayınlanan bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı. Meryem dizisi hem totalde hem A-b grubunda zirvede yer almayı başardı. Aldığı reyting totalde 5.72 ve A-B grubunda 8.89 rating almayı başardı.

Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin başrollerinde yer aldığı Seven ne Yapmaz ilk bölümüyle iyi reyting almayı başardı. Totalde 4.32, A-B rubunda 3.03 ratinglerle 2. ve 5. olmayı başardı.  İlk bölüme göre reytingleri yüz güldürmeyi başardı. 

6 Eylül 2017 Çarşamba Reyting Sonuçları!

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