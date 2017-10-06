6 Ekim Burç Yorumları - Cuma Günlük Burç yorumu

Astroloji uzmanları tarafından yorumlanan 6 Ekim burç yorumunuzu öğrenmeden güne başlamayın! Dolunay’ın etkileri neler olacak? Jüpiter’in Akrep burcunda ilerlemesinin sonuçları nelerdir? Venüs ve Mars enerjisi sona erecek mi? İşte, 6 Ekim burç yorumuna göre aşk, para ve sağlık konularında burcunuzun söyledikleri…

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık dönemler şeklinde yorumlanan burçlar hayatımıza dair önemli detayları açıklamamıza yardımcı olmaktadır. Burç yorumlarının doğru kaynaklardan düzenli takip edilmesi gerekmektedir. Burçlar kadar yükselen burç yorumlarına da özen gösterilmelidir. Zira, karakteristik yapımızla ilgili detayları yükselen burç sunmaktadır. Astroloji uzmanlarının açıklamalarından derlediğimiz 6 Ekim burç yorumuna göre Mars ve Venüs etkileşimi Ekim ayında da devam ediyor. Özellikle Ekim’in ilk 10 günü boyunca hayatınızda yeniliklere açık olacağınız bir süreç yaşanacak. Toprak grubu burçları Başak, Oğlak ve Boğa cephesinde yeni iş olanakları gündeme gelebilir.

Bu süreçte kıyafetlerinizi elden geçirebilir, saç kesiminizi değiştirebilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde de değişime gitmeye meyilli olacaksınız. Uzun süredir sorun yaşadığınız fakat hayatınızdan çıkarmakta kararsız kaldığınız insanlarla yüzleşme ihtiyacı duyacaksınız. Benlik duygusu öne çıkacak ve başkaları için fedakarlık yapmaktan yorulduğunuzu fark edeceksiniz. Sadece arkadaşlarınız için değil, sevgiliniz içinde aynı durum söz konusu olacak. Su grubu burçları Balık, Akrep ve Kova cephesindeyse kararsızlıkların hakim olduğu bir dönemeç yaşanacak. Ani kararlar almaktan kaçınmanız yararınıza oluyor. Lakin, daha fazla olayları ertelemeye devam ederseniz önemli fırsatları kaçırabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda cesur adımlar atmak için uygun zamandasınız. Dolunay’ın da etkisiyle aşkınızı itiraf etmeye meyilli olacaksınız. Duygularınızı daha fazla kontrol altında tutmamalısınız. Yay ve Koç burçları içinse Ekim ayı maddi yönden zorluklar barındırıyor. Ayın başında kazanılan paraları kontrollü şekilde harcamaya özen göstermelisiniz.



HABER24 / ÖZEL HABER