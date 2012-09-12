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532 gün sonra Saracoğlu

(A) Milli Futbol Takımı, 532 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maça çıktı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 00:45
532 gün sonra Saracoğlu
Kadıköy'de bundan önceki maçını 29 Mart 2011'de Euro 2012 elemelerinde Avusturya'ya karşı oynayan milliler, Arda Turan ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanmıştı. 532 aradan sonra aynı sahaya bir kez daha çıkan Ay-Yıldızlı ekip, Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Estonya mücadelesiyle birlikte Kadıköy'de 11. milli maçına çıkmış oldu.

Ay-yıldızlılar, 2012 yılında Türkiye'deki ilk resmi maçına çıkarken, karşılaşma teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Türkiye'deki ilk resmi maçı oldu.

Kaptanlardan fair-play mesajları

Maç öncesi iki takımın kaptanları, 7-11 Eylül tarihleri arasında kutlanan FIFA Fair-Play Günleri nedeniyle fair-play mesajı verdi.

FIFA'nın resmi müsabakalarında fair-play konulu anonslar gerçekleştirilen bu hafta etkinliğinde, (A) Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu ve Estonya'ın kaptanı Ragnar Klavan, mikrofonla yaptıkları konuşmada kendi dillerinde centilmenlik mesajları verdi. 

Resmi maç yemeği

Tükiye-Estonya karşılaşması öncesi iki ülke futbol federasyonu yetkililerinin katılımıyla resmi maç yemeği yenildi.

Kandilli'deki bir restoranda yenilen yemeğe, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Fethi Heper, Mete Düren, Genel Sekreter Prof. Dr. Emre Alkin, maç delegesi Roland Tis ile Estonya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Josep Katsev ve Arvu Sild katıldı.

Yemekte taraflar, karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Karşılaşmayı Estonyalı 14 gazeteci takip ederken, tribünlerde çok az sayıda Estonyalı taraftar da yer aldı.  Karşılaşma öncesi futbolcular ısındığı sırada Estonyalı bir futbolcunun sert şutu, kale arkasında oturan bir kişinin kafasına isabet etti. Bu kişi, çevresindekilerin yardımıyla bir süre sonra ayağa kalkabildi.  
 
 
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