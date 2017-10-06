5 Ekim 2017 Reyting Sonuçları Siyah İnci mi Bizim Hikaye mi

RTÜK tarafından günlük olarak hazırlanan reyting sonuçları ekrandaki dizi ve programların kaderini belirlemeye devam ediyor. Reyting oranı düşük yapımlar yayından kaldırılarak cezalandırılıyor. Yüksek izlenme oranına sahip dizilerse reklam gelirleri sayesinde ekrandaki yolculuğunu sürdürmeyi başarıyor. Bu nedenle sonuçlar sadece kanal yöneticileri ve yapımcılar tarafından değil; seyirciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 5 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni dizilerde seyirci karşısındaki yerini alıyor. Kurtlar Vadisi’nin sona ermesiyle birlikte Perşembe akşamlarının en yüksek reyting alan yapımının ne olacağı merak konusu haline gelmişti. ATV’de yayınlanan Kanatsız Kuşlar geçtiğimiz sezondan oluşturduğu seyirci kitlesiyle liderliği ele geçirmeyi başardı. FOX TV’de başlayan Bizim Hikaye ise her hafta reytingini artırıyor. Hazal Kaya’nın başrolünde yer aldığı dizi günü A grubunda lider olarak tamamladı. Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerini paylaştığı Siyah İnci ise 2. Bölümüyle ekrana geldi. Beklentileri henüz karşılayamayan dizi genç kuşak tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Fakat, reyting sıralamasında liderliğe oynayamadı. AB grubunda 3. Sırada yer alırken; A grubunda ise ilk 5’e girmeyi başaramadı.

Haber bültenleri arasındaysa en çok izlenen program FOX ana haber oldu. Fatih Portakal’ın sunumuyla ekrana gelen bülten günü A grubunda 7. Sırada tamamladı. Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D haber ise her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Gündüz kuşağındaysa Beni Affet dikkat çeken başarısını koruyor. Evlilik programları arasındaysa liderliği Esra Erol’un programı elde etti. Lakin, gündüz kuşağının yıldızı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı olmaya devam ediyor. TRT 1’de ise Yeşil Yol filmi reyting sıralamasında dikkat çekmeyi başardı.

