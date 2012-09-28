5 bin araca emniyet şeridi uyanıklığı cezası

Dün sabah da otoyolun virajlarına ekip otolarını park eden ya da yaya konuşlanan 150 trafik polisi, emniyet şeridine giren sürücülere ceza kesti. Uygulamadan diğer sürücüler memnun olduklarını dile getirirken, radyolara telefonla bağlananlar çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Trafik polislerini fark ederek son anda kaçmaya çalışan sürücülerin otoyolun en son şeridine doğru yöneldiği görüldü. Ceza yemekten kurtulamayacaklarını söyleyen bir trafik polisi, “Durduramazsak plakasını alıyoruz. Değişen bir şey yok” dedi. Emniyet şeridi ihlallerine 72 lira para cezası kesildiğini söyleyen polis, “20 de ceza puanı işleniyor. Para düşük ama ceza puanı yüksek” dedi.