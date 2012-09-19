4+4+4'te kritik gün yarın

ANKARA (ANKA) - Mahkemenin alacağı olası bir iptal kararı sistemi sil baştan değiştirecek.

CHP, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemenin bazı maddelerinin iptali için dava açtı. Anayasa Mahkemesi 4+4+4'ü ilk olarak şekil yönünden inceledi. CHP, başvuruda yasanın Meclis Eğitim Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında milletvekillerine söz hakkı verilmeyerek maddelerin oylandığına dikkat çekerek ve bu durumun Meclis İçtüzüğü ile Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuştu. Anayasa Mahkemesi ise yasanın şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Yüksek Mahkeme "4+4+4" yasasını iptal etmeyerek 66 ayını dolduran çocuklara okul kapısını açmış oldu.

-İPTAL KARARI EĞTİM YILINI DEĞİŞTİRECEK-

CHP, ilkokula başlama yaşını çocuğun 5 yaşını bitirdiği yaşın Eylül ayında başlatması ve 66 aylıkların zorunlu olarak okula gönderilmesi, zorunlu eğitimin 4+4+4 olarak kademeli hale getirilmesi, ortaokulların, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilmesi, imam hatip ortaokullarının kurulmasına ilişkin hükümlerin iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi'nin yarın yapacağı gündem toplantısında, anamuhalefet partisi CHP ve çeşitli mahkemelerden gelen 16 başvuru ele alınacak. Mahkeme, başvuruların son sırasında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun iptal istemini esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusu üzerine alacağı olası bir iptal kararı, yeni eğitim yılındaki uygulamalar açısından önem taşıyor.