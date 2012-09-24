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4+4+4'te en çok hangi seçmeli ders seçildi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sisteminin temellerinden birini oluşturan seçmeli derslere ilişkin ilk verileri aldı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 10:35
4+4+4'te en çok hangi seçmeli ders seçildi?

Bakanlığın bazı illerde yaptığı incelemelerde, "Hz. Muhammed'in Hayatı" en fazla seçilen ders olurken, Kuran-ı Kerim ve Matematik Uygulamaları derslerinin baş başa oranda seçildiği görüldü.

Doğu illerinde ise Kürtçe seçmeli derse ilgi var. 21 Eylül Cuma günü sonlanan ders seçimleri öncesinde Bakanlık geçtiğimiz hafta içinde rastgele yöntemlerle bazı illerden seçmeli derslerin seçilme oranlarına ilişkin bilgi aldı. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Yozgat, Antalya, Bursa, Edirne gibi illerden bazı okullardan seçmeli ders verileri istendi. Bakanlık kesin verileri ise bir hafta içinde almayı ve kesin sonucu açıklamayı öngörüyor.

Kuran-ı Kerim ikinci sırada geliyor

MEB'in ilk verileri aldığı seçmeli derslerle ilgili sonuçların şehir merkezlerindeki okullardan olduğu vurgulanırken, taşra ve ilçelerden gelecek verilerin eklenmesiyle sonuçların değişebileceği vurgulandı. Vatan gazetesinin MEB kaynaklarından edindiği bilgiye göre seçmeli derslerle alınan ilk sonuçlar, Bakanlık bürokratlarınca, "Belli bir derse yoğunlaşma yok, dengeli bir dağılım var" olarak değerlendirildi. Kesin olmayan sonuçlara göre elde edilen verilerde, "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersinin "en çok seçilen" ders olduğu görüldü. İkinci sıradaki dersle arasında ciddi bir farkın olmadığı, seçen öğrenci sayısının çok yakın olduğu da ifade edildi. Kuran-ı Kerim dersi, bazı okullarda "ikinci en çok seçilen ders" olurken, Matematik Uygulamaları bazı okullarda Hz. Muhammed'in Hayatı'nın ardından "ikinci en çok seçilen" ders oldu.

Bakanlığın verilerine göre 21 seçmeli dersten 9'u üzerinde yoğunlaşma oldu. Hz. Muhammed'in Hayatı, Kuran-ı Kerim, Matematik Uygulamaları dersleriyle birlikte, Zeka Oyunları, Drama, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri derslerine öğrencilerin yoğun ilgisi oluştu. Bilim Uygulamaları, Müzik ve Görsel Sanatlar ise daha az tercih edilen dersler oldu.

Kürtçe Diyarbakır'da dördüncü ders

MEB'in bu sene seçmeli dersler arasına aldığı Kürtçe dersi, Doğu ve Güneydoğu illerinde en fazla seçilen dersler arasında yer aldı. Hz. Muhammed'in Hayatı, Kuran-ı Kerim ve Matematik derslerini Kürtçe seçmeli dersi izledi. Diyarbakır'da en çok seçilen ders olması beklenilen Kürtçe, en çok seçilen 4. ders oldu. Genel olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde ilgi gören Kürtçe dersine diğer illerde az ilgi olduğu da ifade edildi. Çerkesce dersine ilginin ise çok az olduğu tespit edildi. Öte yandan Bakanlık, Kürtçe sertifikası olan ücretli öğretmenlerin az kalması ihtimaline karşın Kürtçe bilen Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile sosyal bilgiler öğretmenleri başta olmak üzere bu dili bilen tüm öğretmenlere de Kürtçe ders verdirmeye hazırlanıyor.

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