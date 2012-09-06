40 yıl sonra Dünya Kupası hedefi

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-Protekiz yarı final karşılaşmasını yöneten ve İspanya-İtalya final maçında 4. hakem olarak görev yapan Cüneyt Çakır, FIFA'nın yapacağı testlerden geçip şampiyonaya davet edilirse 1974 Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan 40 yıl sonra dünya kupalarında maç yönetmeyi başaran ilk Türk hakemi olacak.





TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda da görev almaya yakın olduğunu anlattı.





Alp, 40 yıldır Türk hakemlerinin dünya kupalarında yer almadığına işaret ederek, ''Doğan Babacan'ın ardından ilk defa bir hakemimiz dünya kupalarında yer almaya çok yakın. Bundan dolayı ülke adına büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türk hakemliği adına her bakımdan memnuniyet verici bir durum. Bu, ülkemiz adına da büyük bir mutluluk'' dedi.





Türk hakemlerinin yükselen bir performans sergilediğine dikkati çeken Alp, gelecek yıllarda daha çok Türk hakemini uluslararası arenada görmek istediklerini söyledi.





Alp, Çakır'ın Brezilya'da yer alacağına inandığını ifade ederek, Avrupa Şampiyonası'nda en başarılı ikinci hakem seçilen böyle bir hakeme, Dünya Kupası'nda görev verilmesinin büyük bir olasılık olduğunu kaydetti.





Elde edilen başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Alp, Çakır'ın yardımcılıklarını üstlenen Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek, Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ın da başarıda büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.





Alp, Türk hakemliğinin önemli bir rüzgar yakaladığını belirterek, şöyle konuştu:





''Cüneyt Çakır, Türk hakemliği için önemli bir yol açtı. Dünya Kupası eleme maçları başlıyor. Bu maçlar için hakemlerimize inanılmaz görevler geliyor. Geçmiş yıllara göre herhalde bu sene toplam sayıyı katlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok sayıda görev alıyoruz. Bu da hakemlerimizin başarılı bir grafik çizdiğini gösteriyor. Cüneyt, iyi bir rüzgar yakaladı. İnşallah diğer hakemlerimiz de bu rüzgara kapılacak.''

''Türk hakemliği hala iyi bir noktada değil''





FIFA kokartlı Hakem Cüneyt Çakır da Türk hakemliğini üst seviyelere çıkarabilmek için yoğun bir uğraş verdiklerini anlatarak, Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi.





6 ay boyunca ekip arkadaşlarıyla birlikte en iyi şekilde turnuvaya hazırlanmaya çalıştıklarını kaydeden Çakır, turnuvaya en hazır şekilde gitmek için ellerinden geleni yaptığını, turnuvada verilecek görevi de en iyi şekilde yapacaklarına inandığını vurguladı.





Çakır, Türk hakemlerinin uluslararası alanda daha fazla maç yönetmesi gerektiğini belirterek, bundan sonraki süreçte bu durumun gerçekleşeceğine inandığını söyledi.





Uzun zamandır Türk hakemlerinin büyük organizasyonlarda yer almadığına işaret eden Çakır, ''Tabii verilen bu fırsatı iyi kullanıp Türk hakemliğinin önünü açmamız gerekiyordu. Bundan sonraki turnuvalarda, final organizasyonlarında Türk hakemlerinin olması lazım. Avrupa arenasında Türk hakemliği hala iyi bir noktada değil. Bunu inşallah arkadaşlarımızla beraber en üst seviyeye çıkaracağız'' şeklinde konuştu.





''Dünya Kupası bizim için çok önemli''





Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda yer almak istediklerini vurgulayan Çakır, bunun için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.





Çakır, sürekli yeni hedefler belirlediklerine değinerek, ''Dünya Kupası bizim için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık ama yeni hedeflerimiz var. Kısa ve uzun vadede önemli hedeflerimiz var. Dünya Kupası da bunlardan bir tanesi. Brezilya'da yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımızla Brezilya'ya en iyi şekilde hazırlanacağız'' dedi.





2 yıl boyunca Dünya Kupası hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çakır, ''Dünya Kupası uzun bir süreç olacak. Çeşitli sınavlara gireceğiz. Fiziksel güç testlerinden geçmemiz lazım. Bu sınavlar periyodik olarak 2 yıl boyunca devam edecek. O son noktaya kadar çok iyi şekilde hazırlanmamız lazım. O döneme kadar yöneteceğimiz maçlar çok önemli. Biz elimizden geleni yapacağız ve çok iyi şekilde hazırlanıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' ifadesini kullandı.