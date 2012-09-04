4 noktaya eşzamanlı saldırdılar

Kalabalık bir terörist grubu, önceki gece Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kaymakamlık, Polis Lojmanları ve Jandarma Taktik Alay Komutanlığı ve üs bölgesine, uzun namlulu silah ve roketatarlarla eşzamanlı saldırı düzenledi. Saldırıda 10 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Teröristler, yardım gelmesini engellemek için Beytüşşebap’ın tek giriş çıkış yeri olan köprüyü tahrip etti. İlçeye giriş çıkışlar dün, köprüye 50 metre uzaklıktaki dereden yapıldı.

İlk saldırı saat 22.00 sıralarında, Beytüşşebap Jandarma Taktik Alay Komutanlığı ile hemen yakında, Kato Dağı eteklerinde geçici olarak bulunan Bolu Komando Tugayı’na bağlı birliğin üs bölgelerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapıldı. Aynı anda, ilçe merkezine sızan bir grup PKK’lı da Kaymakamlık başta olmak üzere Polis Lojmanları ve diğer resmi kuruluşlara ateş açmaya başladı. Saldırıya üs bölgelerindeki askerler ile ilçe merkezindeki asker ve polisler anında karşılık verdi.



2 saat sürdü

Teröristlerin asıl hedeflerinin Beytüşşebap Kaymakamlığı’nı ele geçirmek olduğu ileri sürüldü. Birçok binaya roket ve mermi isabet etti. Teröristlerin açtığı ateşle birçok ev ve işyerine roket ve kurşun isabet ederken, 2 saat süren saldırıda, halk evlerine kapandı.

AFP: 20 PKK’lı öldü

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, çatışmalarda PKK’lıların büyük kayıp verdiğini ve bazı kayıplarını kaçırdıklarını söyledi. Fransız Haber Ajansı AFP, bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çatışmada 20 PKK’lının öldüğünü dünyaya duyurdu.

Vali: Vatandaş işine döndü

Gün ışıdığında, Polis Lojmanları’nın önünde 3 teröristin cesedi görüldü. Polisler, cesetlerin yanına gitmek isteyen bir gruba dağılmaları uyarısında bulundu. Dağılmayan grup, havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 10 askerin şehit olduğu, 20 teröristin öldürüldüğü Beytüşşebap’ta hayatın normale döndüğünü söyledi. Vali Özkan “Beytüşşebap’ta şehit olan emniyet güçleriyle ilgili taziyelerde bulundum. Esnafı ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Vatandaşlarımız, işlerine döndü. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı olmak konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

En az 20 PKK’lı ölü

Gece 2 saat süren PKK saldırısına askerler anında karşılık verdi. Yoğun çatışmanın ardından gün ağardığında çok fazla kayıp veren PKK’lıların cesetleri sokaklardaydı. Askerler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra yaptıkları aramada, bir PKK’lının cesedinin yanındaki çantasında Kalaşnikof tüfek, roket, zırh delici mermi, çok sayıda mühimmat ve malzemeler buldular.

PKK’lı cesedi taşıyan araçlara protesto

Gerginliğin gün boyu sürdüğü Beytüşşebap’ta, Polis Lojmanları önünde bulunan 3 teröristin cesedini götüren askeri araçlara sarı, kırmızı, yeşil

renkli PKK bezleri atıldı. Asker karşılık vermeden yola devam ederken, bir Kobra’nın önüne bağladıkları bez parçası bir süre kaldı.