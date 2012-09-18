4 gündür aranıyor

Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde oturan Çiftçi ailesi, Türk bayrakları ve Mehmet Çiftçi'nin fotoğrafının bulunduğu “Şehit” yazan posterlerle donatılmış mahallede, yakınları ve komşularıyla birlikte bekleyişlerini sürdürüyor.

Baba Satılmış Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği 15 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde olayı haber aldıklarını belirterek, “Çocuğumun canlı veya şehit bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum” dedi.

Anne Döndü Çiftçi ise “Büyüklerim size yalvarıyorum. Bir tanecik kuzumu, yavrumu, kumandanımı, Mehmedimi bulun. Evin tek oğlu” şeklinde ağıt yaktı.

Amca Metin Çiftçi de devlet büyüklerinden net bir haber beklediklerini, bölgede yapılan arama çalışmalarına Şehit Uzman Çavuş'un iki amcasının da katıldığını bildirdi.

Metin Çiftçi, “Dört gündür burada mahvolduk. Devlet büyüklerinden, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Cemil Çiçek'ten, Sayın Bekir Bozdağ'dan Allah rızası için haber bekliyoruz. Annesi bitti. Evin tek erkek çocuğu. Direk devrildi. Allah rızası için bize bir haber verin. Bir parçasını bulun bize. 4 gündür ne çekiyoruz, bize sorun. Yüreğimiz yanıyor” dedi.

Sözleşmesinin bitmesine 3 ay kalmış

Bu arada, Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin, yakınlarına, 3 ay sonra bitecek sözleşmesini uzatmamayı, İzmir'e dönüp belediyede işe girmeyi planladığını anlattığı öğrenildi.

Çiftçi, 10 Eylül'de nişanlanmış, 11 Eylül Salı günü de birliğine teslim olmak için İzmir'den yola çıkmıştı.

15 Eylül Cumartesi günü Hakkari-Çukurca karayolunda askeri birliğin geçişi sırasında teröristlerce gerçekleştirilen mayınlı saldırıda şehit olan 4 askerden biri olan Çiftçi'nin cenazesini arama çalışmaları sürüyor.