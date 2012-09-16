3.Lig’de toplu sonuçlar

Spor Toto 3.Lig'de 3 grupta toplam 24 maç oynanadı.
Haftanın en gollü karşılaşmasında Tekirova Belediyespor, Çorumspor'u kendi sahasında 6-2 mağlup etti. Kahramanmaraş Belediyespor iseBeylerbeyi'ni 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı skoruna imza attı.
Alınan sonuçlar şöyle;
1. Grup
Kastamonuspor-Belediye Vanspor: 0 - 2
Tekirova Belediyespor-Çorumspor: 6-2
Orhangazispor-Sandıklıspor: 1-0
Gölcükspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor: 0-1
Bergama Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-4
Kırıkhanspor-Pazarspor: 2-2
Siirtspor-Beşikdüzüspor: 2-1
2. Grup
Adıyamanspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 0-0
Silivrispor-Manavgat Evrensekispor: 2-1
Batman Petrolspor-Menemen Belediyespor: 1-0
Gebzespor-Erzincan Refahiyespor: 2-1
Aydınspor 1923-Derince Belediyespor: 3-0
Bursa Nilüferspor-Kilimli Belediyespor: 3-0
Ümraniyespor-İskenderunspor 1967: 3-1
Hacettepe-Belediye Bingölspor: 1-0
3. Grup
Çorum Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1
Mardinspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-3
Elazığ Belediyespor-Keçiörengücü: 0-1
Diyarbakırspor-OYAK Renaultspor: 0-1
Kocaelispor-Altınordu: 1-1
Gümüşhanespor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Maltepespor-Yimpaş Yozgatspor: 1-3
Arsinspor-Emrespor: 1-0
Kahramanmaraş Belediyespor-Beylerbeyi: 5-0