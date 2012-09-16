3.Lig’de toplu sonuçlar

Spor Toto 3.Lig'de 3 grupta toplam 24 maç oynanadı.

Haftanın en gollü karşılaşmasında Tekirova Belediyespor, Çorumspor'u kendi sahasında 6-2 mağlup etti. Kahramanmaraş Belediyespor iseBeylerbeyi'ni 5-0 mağlup ederek haftanın en farklı skoruna imza attı.

Alınan sonuçlar şöyle;





1. Grup





Kastamonuspor-Belediye Vanspor: 0 - 2





Tekirova Belediyespor-Çorumspor: 6-2





Orhangazispor-Sandıklıspor: 1-0





Gölcükspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor: 0-1





Bergama Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-4





Kırıkhanspor-Pazarspor: 2-2





Siirtspor-Beşikdüzüspor: 2-1

2. Grup





Adıyamanspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 0-0





Silivrispor-Manavgat Evrensekispor: 2-1





Batman Petrolspor-Menemen Belediyespor: 1-0





Gebzespor-Erzincan Refahiyespor: 2-1





Aydınspor 1923-Derince Belediyespor: 3-0





Bursa Nilüferspor-Kilimli Belediyespor: 3-0





Ümraniyespor-İskenderunspor 1967: 3-1





Hacettepe-Belediye Bingölspor: 1-0





3. Grup





Çorum Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1





Mardinspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-3





Elazığ Belediyespor-Keçiörengücü: 0-1





Diyarbakırspor-OYAK Renaultspor: 0-1





Kocaelispor-Altınordu: 1-1





Gümüşhanespor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor: 0-0





Maltepespor-Yimpaş Yozgatspor: 1-3





Arsinspor-Emrespor: 1-0





Kahramanmaraş Belediyespor-Beylerbeyi: 5-0



















