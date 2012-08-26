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39. Hitit Rallisi sona erdi

Samsun'da yapılan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 39. Hitit Rallisi sona erdi.

26 Ağustos 2012 Pazar 19:20
39. Hitit Rallisi sona erdi
Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nce organize edilen 39. Hitit Rallisi'nde araçlar ilk gün 4, ikinci gün 6 olmak üzere toplamda 10 özel etabı tamamladı. Sekiz takım halinde yarışılan rallide yarışçılar toprak zeminli 287 kilometreyi tamamladı.

Hitit Rallisi Kurtuluş Yolu üzerinde Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da katıldığı ödül törenininde dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.

Üç kez Avrupa Ralli Şampiyonu olan İtalyan Luca Rosetti ve Ortadoğu Ralli Şampiyonu Abdulaziz Kuvari'nin de katıldığı Hitit Rallisinde dereceler şu şekilde gerçekleşti:

Genel klasmanda birinciliği Pegasus Racing takımından Luca Rosetti, ikinciliği Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı, üçüncülüğü ise Pegasus Racing takımından Burak Çukurova aldı. 

İki çeker klasmanının birincisi Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Yurdakul olurken, bayan pilotlar birincisi Pegasus Racing takımından Simin Bıçakçıoğlu, bayan Co Pilotlar birincisi Emire Cantürk oldu. 

Historik Ralli de dereceler birinci Engin Kap, ikinci Can Eroskay, Üçüncü Kerem Üstünkaya olarak gerçekleşti.''

Bursa'da 20-21 Ekim'de yapılacak 7. ayak yarışları ile ralli sona erecek.
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