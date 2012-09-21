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31 Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, BDP'li 18 belediye başkanı, 60 belediye meclis üyesi ve 14 il genel meclis üyesinin görevinden uzaklaştırıldığını söyledi.

21 Eylül 2012 Cuma 05:15
31 Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın görevden uzaklaştırılmasına ve 2002'den bugüne görevden uzaklaştırılan yerel yöneticilere ilişkin verdiği yazılı soru önergesine cevap veren İşçileri Bakanı İdris Naim Şahin, 29.03.2009-05.07.2012 tarihleri arasında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin partilere göre dağılımını açıkladı. Bakan Şahin, görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarından BDP’den 18, Ak Parti’den 4, CHP’den 4, MHP’den 1, BTP’den 1, ANAP’tan 1, DP’den 1 ve 1‘de bağımsız olmak üzere toplam 31 belediye başkanının görevinden uzaklaştırıldığının kaydetti.

BDP’DEN 60, CHP’DEN 2 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE UZAKLAŞTIRMA

Öte yandan görevden uzaklaştırılan belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyelerinin de partilere göre dağılımını açıklayan Bakan Şahin, görevinden uzaklaştırılan belediye meclis üyelerinden BDP’li 60, CHP’li 2 ve DYP’li 1 üye, il genel meclis üyelerinden de BDP’li 14 üyenin görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti. Bakan Şahin önergenin devamında, Anayasa’nın 127’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesine göre, görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan belediye başkanlarının, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabildiğini, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırma işlemlerinde, belediye başkanlarının tutukluluk halleriyle il soruşturma yapan müfettiş veya kontrolörlerin bu yöndeki taleplerinin esas alındığını ifade etti. Bakan Şahin ayrıca, 2003-2012 yılları arasında, Bakanlık Makamından alınan toplam 5551 ön incelemenin, araştırma onayının 2135’nin imar mevzuatına aykırılık iddiasına dayalı olduğunu belirtti.

(İHA)

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